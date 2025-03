Díky české muniční iniciativě by se letos na Ukrajinu podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) mělo dostat podobné množství nábojů ráže 155 mm jako loni, kdy jich bylo 520 tisíc. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) vyjádřil Fiala přesvědčení, že je velká šance, že se to podaří. Zároveň šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše obvinil z toho, že pomáhá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který už přes tři roky vede válku proti Ukrajině.

„Babiš je proti této muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a mluví o míru bez podmínek,“ poznamenal Fiala. „Pomáhá Vladimiru Putinovi, to je velmi jasné.“

FT poznamenává, že expremiér Babiš, jehož populistická strana vede v průzkumech veřejného mínění, naznačil, že by zastavil další vojenskou pomoc Ukrajině.

Česko za současné vlády patří k nejsilnějším podporovatelům Ukrajiny. Za loňský rok ČR pro Ukrajinu mimo jiné zprostředkovala dodávky přibližně 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží. Do české muniční iniciativy se zapojila i řada spojeneckých zemí.

Fiala v rozhovoru s Financial Times na adresu spojenců poznamenal mimo jiné to, že v mírových časech byl proti silné roli Francie a Německa, ale v takto těžkých časech je podle něj důležité, aby nejsilnější země byly aktivní a přijaly svou vedoucí roli. „V této době musí hrát větší roli silnější státy, tedy ty, které mají konkrétní sílu, což jsou Francie a Velká Británie, evropské jaderné mocnosti,“ podotkl také Fiala.

Zároveň český premiér uvedl, že je podle něj předčasné zabývat se tím, jestli by součástí mírových sil na Ukrajině po ukončení konfliktu měly být i české jednotky, jak je přesvědčen český prezident Petr Pavel. „Měli bychom však být otevřeni jakékoli možnosti, která by v budoucnu zastavila jakoukoliv ruskou agresi,“ doplnil Fiala.