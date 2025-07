Na seznamu osmi firem, které podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navzdory sankcím vyvážejí své zboží do Ruska, je i brněnský výrobce pásových pil Pilous. Informoval o tom Deník N. Uvedl, že soupis osmi společností získal a ověřil podle celních databází a zboží těchto firem opravdu v Rusku končí.

Server se odvolává na dvě celní databáze, podle nichž šlo loni o zboží v hodnotě stovky tisíc dolarů, tedy milionů korun, mimo jiné šlo o různé druhy pásových pil na železo. Uvedl, že pily značky Pilous putovaly do dceřiné společnosti Pilous Rus.

Jednatel brněnské firmy Karel Doubrava serveru řekl, že jeho firma od začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu do Ruska žádné zboží nedováží. „Naše stroje a příslušenství exportujeme do více než šedesáti zemí celého světa výhradně prostřednictvím svých dlouholetých zástupců a distributorů, kteří jsou od nás informováni, že se dané zboží nesmí dále prodávat do Ruska, Běloruska, Íránu a podobně,“ řekl Doubrava. Dodal, že od roku 2022 na ruskou dceřinou společnost nemá vliv a ta funguje bez jakékoliv podpory z Česka.

Deník N uvedl, že zboží od firmy Pilous se do Ruska dostalo přes srbské společnosti FAF Invest a Vamars. Obě mají stejného majitele a plně začaly fungovat až po ruské otevřené invazi na Ukrajinu. Ani jedna přitom s obráběcími stroji nemá jiné zkušenosti, nemá vlastní webové stránky a působí pouze jako dopravce, napsal server.