Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prověří, zda se některé české firmy dodávkami strojů nepodílejí na výrobě ruských zbraní. V případě, že by se tyto aktivity tuzemských firem potvrdily, příjme vůči nim odpovídající opatření. Přímo z Česka ale žádné sankcionované výrobky téměř jistě nejsou do Ruska vyváženy. Na sociální síti X to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Reagoval tak na výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož některé firmy včetně českých a německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. Zelenskyj zároveň vyzval k sankcím vůči těmto společnostem. Napsala to dnes agentura AFP. Podle Zelenského jde mimo jiné o 13 německých a osm českých společností, jejich jména ale neuvedl.

Bližší informace zatím ministerstvo podle Vlčka od Ukrajiny neobdrželo. „Až se tak stane, necháme je prověřit a navrhneme odpovídající opatření. Bylo by neospravedlnitelné, kdyby se jakákoliv česká společnost podílela na výrobě zbraní používaných k vraždění civilistů režimem, který nás samotné označil za nepřátelský stát,“ uvedl ministr.

„S ohledem na nastavení sankční politiky a náš jasný postoj ale můžeme s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou konstatovat, že z Česka do Ruska nejsou napřímo vyváženy žádné sankcionované výrobky,“ podotkl Vlček.

O možném zapojení českých firem do výroby ruských zbraní nemá žádné informace ani prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. „O žádných takových firmách nevím,“ uvedl dnes na dotaz ČTK.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obejít přes třetí země.