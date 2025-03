Pokud má maratonec špatně sestavený jídelníček, může být jeho výkon až o půl hodiny horší. Strava i doplňování tekutin totiž výrazně ovlivní to, jak je tělo efektivní. Své o tom vědí i vrcholoví sportovci, kteří neustále hledají dokonalou kombinaci stravy, tekutin i doplňků, aby dosáhli nejlepších výkonů. Ale i oni se někdy dopouští chyb. „Žijeme v době, které se říká protein mánie, všichni jsou umanutí z bílkovin, co není bílkovinové povahy, jako by nebylo,“ říká profesor Libor Vítek, který je lékařem českých reprezentantů v biatlonu a rychlostní kanoistice.

Ve své praxi často vidí sportovce, kteří berou tolik bílkovin, že to jejich tělo ničí. „Lidské tělo neumí skladovat bílkoviny, když jich přijímáme mnoho, musíme se jich zbavit. A zbavujeme se jich v játrech, v takzvaném močovinovém cyklu. Sportovci pak přicházejí unavení, přetrénovaní, mají vysokánské koncentrace močoviny v krvi a často jim stačí snížit příjem bílkovin a najednou rozkvetou,“ říká Vítek v Longevity podcastu Hospodářských novin a radí, jaké tipy od profesionálů se hodí i hobby sportovcům. Boří také mýty kolem doplňků stravy. Mnohé velmi oblíbené totiž považuje za zcela nefunkční a vysvětluje, proč mezi sportovci dnes „frčí“ doplňky na bázi bikarbonátu.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.