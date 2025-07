Nový výzkum ukazuje, že být lékařem na nonstop pohotovostní ambulanci a starat se o dítě během jeho prvních tří let života je v podstatě jedno a to samé. Rodiče každou noc přijdou až o 50 minut klíčových fází spánku. Právě jejich nepřítomnost je ale spojena s řadou problémů, které pak rodiče potkávají dlouhodobě.

Výzkumné měření provedla značka Rajec ve spolupráci s lékařskými odborníky. Proběhlo u deseti českých a slovenských rodičovských párů s dětmi do tří let. Pomocí chytrých hodinek výzkum čtyři dny měřil spánkový režim každého z rodičů.

Průměrná čísla ukázala, že každý z nich – v ideální, osmihodinové noci – přišel zhruba o 50 minut takzvaného REM a hlubokého spánku, tedy o dvě klíčové fáze během nichž dochází k nejintenzivnější regeneraci těla, zpracování emocí a posilování imunity. Za tři roky rodiče přijdou téměř o tisíc hodin, které tělo ani mysl nedostanou zpět.

Během měření se rodiče pohybovali výrazně pod doporučenými hodnotami nejen kvůli kratší době spánku, ale zejména kvůli jeho opakovanému přerušování. Bez nerušeného spánku tělo nedokáže „upadnout“ ani do jedné z fází pořádně.

„Pokud těchto fází nemáme dostatek a netrvají dostatečně dlouhou dobu, ráno se probouzíme nevyspaní a unavení bez ohledu na to, jak dlouho jsme leželi v posteli,“ vysvětluje primářka oddělení lékařské chemie a klinické biochemie ve Fakultní nemocnici Motol Jana Čepová.

V ideálním případě by obě klíčové fáze spánku, hluboký a REM, měly tvořit 40–50 procent celkové doby spánku. U zkoumaných rodičů to bylo kolem pouhých 34 procent. Data pak také ukázala, že matky průměrně stráví ve spánku pouhých 17 procent v REM fázi. Oproti mužům, kteří v ní tráví 21 procent. Ti zase mají kratší hluboký spánek, kteří tvoří 13 procent, u žen je to 17. V praxi to znamená, že ženy se v noci obtížněji dostávají do fáze, která je zásadní pro mentální rovnováhu a zpracování stresu. U mužů chybějící dotace hlubokého spánku pak může dlouhodobě narušovat jejich fyziologickou regeneraci – spojenou s horší imunitou a nedostatkem energie.

Podle vedoucího lékaře Centra pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Karla Šonky je na to ale „příroda připravená“, a i když rodiče novému miminku musí něco obětovat, tělo si s tím časem poradí.

Jak si pomoci?

Pro kvalitní spánek existuje hned několik doporučení – chodit spát a vstávat ve stejnou dobu, vyhýbat se obrazovkám alespoň hodinu před usínáním, dostatečně pít, krátce se hýbat během dne, nekonzumovat nikotin, alkohol ani kofein a nejíst těžké jídlo nebo nepít příliš mnoho tekutin před spaním.

To všechno podle internistky a systemické psychoterapeutky Kateřiny Cajthamlové do jisté míry může pomoct, nejdůležitější je ale podle ní psychická pohoda: „Spánek je o relaxaci a uvolnění, a tak se nic moc víc pro jeho kvalitu udělat nedá. Matky jsou dnes pod příliš velkým stresem, nejlepší by bylo, kdyby se kus své práce snažily delegovat na ostatní – tatínky, babičky a kroužky.“

V noci by rodiče a především matky měli být vůči svým potomkům lehce sobečtější, naučit se nereagovat na každý zvuk a nepřikládat jim příliš velký význam. „Víte, je to stejné jako při poruše letadla – matka nejdřív musí kyslíkovou masku nasadit sobě, aby se vůbec mohla postarat o dítě,“ uvedla Cajthamlová.

Další trik je podle lékařky vyšší procento tuku v těle: „To nejen že zlepšuje kvalitu mléka ale především tlumí stresové reakce mozku, což by mohlo spánku také pomoci.“