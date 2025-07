Zlom podle statistik nastává ve 30. "Od té doby se problémy se spánkem zhoršují. Ubývají jednotky hlubokého spánku, který je důležitý pro regeneraci, na úkor mělkého spánku, z kterého nás vše probudí," vysvětluje specialista na spánkovou medicínu Martin Pretl. Také to podle něj souvisí se změnou životního stylu. "V tomto věku lidé více a více usedají a také přibírají na váze," dodává.

Jedním z nejdůležitějších faktorů toho, jestli se člověk dobře vyspí, je podle vedoucího lékaře spánkové laboratoře to časté probouzení v noci. "Spánek má několik cyklů, které se opakují čtyřikrát-pětkrát za noc. Pokud má někdo nějakou poruchu, tak ta vede k probouzecím reakcím a spánek se nemůže prohloubit, proto jsme pak nevyspalí a ovlivňuje to naše denní aktivity," popisuje s tím, že roli hraje i to, jestli si člověk pamatuje sny.

Pokud má člověk lehké spaní a má pocit, že ho budí vnější hluk, může jít i o jiný problém. "Probouzecí reakce mohou být i jiným důsledkem - třeba za to může syndrom neklidných nohou. Dochází k mělkému spánku, kdy není mozková kůra 'odizolovaná' od těla a pronikají do ní hlukové impulzy a to způsobí probouzení," upozorňuje s tím, že je důležité i v případě lehkého spaní vyhledat odborníka.

Podle Pretla je pro kvalitní spánek zásadní dobrá životospráva. "Nejíst a nepít tři až čtyři hodiny před spaním. Připravit se na spánek, neřešit nic důležitého, nepracovat, nebýt ve stresu. Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu. Většina z nás ale žije životem, kdy tohle nedokáže splnit. Ani ne snad, protože nechceme, ale protože takový je ten život v dnešní době," uvádí.

Specialista na spánek říká, že se ve společnosti problémy se spánkem dostatečně neřeší. "Pořád se to nebere jako závažné zdravotní problémy, ale tak to je. Jakákoliv porucha spánku ovlivňuje naše denní aktivity - náš pracovní výkon, osobní vztahy, způsobuje to psychická onemocnění, dopravní nehody. Má to vliv i na srdce, cévy, vznik nádorových onemocnění. Je to velký zdravotní problém, ale to do společnosti ještě úplně neproniklo," uzavírá.