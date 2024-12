Sacharidy se v posledních desetiletích staly obětí výživového extremismu – přitom jsou tělu zdrojem energie na každý krok. Nejprve se na ně ukazovalo jako na viníka přibývání na váze, později v různých studiích jako na cestu k optimálnímu zdraví a dlouhému životu. V posledních letech na popularitě nabíraly nízkosacharidové diety, jako je keto nebo Atkinsova, které slibovaly rychlé výsledky, jenže často za cenu vyřazení základních potravin. Oproti tomu ve středomořských oblastech, v Japonsku nebo na Kostarice, hrají sacharidy klíčovou roli ve stravě a jsou spojovány s dlouhověkostí. Mýty a polopravdy kolem sacharidů ale často zamlžují pohled na to, co opravdu rozhoduje. Je to druh sacharidů, jejich množství, nebo něco jiného?

