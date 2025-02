Jaké mám plány? Chci zůstat žít v Rusku ve Volgogradu. Chci získat ruské občanství a stát se Rusem, vykládal před několika dny pětadvacetiletý Jakub Zieba moderátorovi ve státní ruské televizi. I přesto, že v rozhovoru zmiňuje, že se cítí být Rusem, dál však Zieba pobírá plat českého zastupitele v prvním plzeňském obvodu. Jednání zastupitelstva, do kterého byl zvolen za SPD, se během tří let účastnil fyzicky pouze dvakrát. Z toho jednou, když ho jmenovali do funkce.

