Mezi politiky i odborníky se opět diskutuje o vzniku kariérního řádu pro učitele – jak by měl vypadat, aby ho učitelé přijali? I o tom diskutují zástupci šesti politických stran a uskupení v předvolební debatě Školství jako priorita, kterou pořádá nezisková organizace Učitel naživo a Hospodářské noviny jsou jejím mediálním partnerem.

Pozvání do debaty přijal Jan Berki (STAN), Jan Břížďala (Piráti), Matěj Gregor (Motoristé sobě), Zdeněk Kettner (SPD), Robert Plaga (ANO) a Renáta Zajíčková (Spolu).

Učitel naživo vybral volební priority, které jsou podle odborníků klíčové pro změnu. Kromě lepší péče jak o začínající, tak stávající učitele či ředitele jsou to jednoznačně větší investice. Podle propočtů PAQ Research nyní ve školství chybí téměř třicet miliard korun.

Nová vláda by měla investovat do podpůrných profesí, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, více peněz by také mělo putovat do škol, které vzdělávají děti ze sociálně vyloučených lokalit nebo cizince. Lepšímu řízení vzdělávacího systému by pomohl efektivnější sběr dat, který odborníci z Učitele naživo doporučují posílit.

Naopak ušetřit by se podle nich dalo snížením počtu žáků, kteří nedokončí základní, střední nebo vysokou školu, či omezením menších zřizovatelů škol. Až čtyři miliardy do rozpočtu by pak mohla přinést změna systému financování soukromých škol.