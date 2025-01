Pražští politici ukázali, že si myslí, že jsou pupkem světa. Peníze na rozvoj by chtěli, jenže samo se to prostě neudělá. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii....

Ředitelé Evropy