Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek, bylo mu 57 let. IKEM o tom v pátek informoval na webu s tím, že bývalý ředitel zemřel po těžké nemoci. Stiborek byl spolu s dalšími dvěma muži obžalovaný z vydírání lékařů, Obvodní soud pro Prahu 4 měl začít případ projednávat 13. října. Z vedení nemocnice odešel před dvěma lety poté, co v IKEM zasahovala policie.
Stiborek v IKEM působil třináct let, jako ředitel mezi roky 2019 a 2023. „Během jeho působení ve vedení IKEM došlo k výraznému posílení ekonomické stability institutu, což otevřelo cestu k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Zasadil se mimo jiné o významné investice do modernizace péče – včetně výstavby nového pavilonu U, který rozšířil kapacity IKEM o desítky nových lůžek a moderní zázemí,“ uvedla nemocnice na webu.
Po kauze s lichvářstvím končí ředitel IKEM Stiborek. Ministr Válek přijal jeho rezignaci
Vyšetřovatelé podle dřívějších informací viní Stiborka, jeho tehdejšího náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Na lékaře, kteří proti tehdejšímu vedení vystupovali, měli tlačit s pomocí zfalšovaných dokumentů, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali. Stiborek podle webu Seznam Zprávy vydírání popřel.
Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán, a vrátil kauzu státnímu zástupci Janu Vychytovi k došetření.
Žalobce podal proti rozhodnutí stížnost, jíž nadřízený soud podle serveru Seznam Zprávy vyhověl. Podle odvolacího soudu si státní zástupce může zvolit orgán, který se bude případem zabývat, svůj postup navíc Vychyta podle soudu řádně odůvodnil. Podle serveru iROZHLAS.cz podal jeden z obžalovaných k ministerstvu spravedlnosti podnět pro podání stížnosti pro porušení zákona. Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva ČTK sdělila, že o podnětu zatím rozhodnuto nebylo.
Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.
