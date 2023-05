Po pražské magistrále projede každý den asi 100 tisíc aut. Pohyb třeba v oblasti hlavního nádraží je tak pro chodce nepříjemný a často i nebezpečný. To chce Praha změnit. „Byť se to možná nezdá, oblast podél magistrály neslouží jen řidičům automobilů,“ říká náměstek pro dopravu a někdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj se chodci nebo cyklisté v současné době pohybují především u stanice metra I. P. Pavlova, chtěl by je ale „přilákat“ také na další části magistrály. „Hodláme zpříjemnit tento prostor i pro ně,“ tvrdí.

