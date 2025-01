Život si můžu prodloužit dost podstatně. Není to jenom vliv prostředí nebo genů, je to vždycky kombinace. Ale určitě je nesporné, že si můžu prodloužit život třeba o 20 až 30 let a může se to podařit i jenom skrze faktory životního stylu,“ říká výživový a longevity poradce František Knobloch. Varuje ale, že kdo s novým rokem dramaticky životní styl změní, může si i uškodit.

Začátek roku lidi často motivuje ke změnám životního stylu. Podle Františka Knoblocha ale někdy platí, že kdo chce moc, nemá nakonec nic. „Krátkodobé snahy mi přijdou trošku absurdní, člověk často neudělá nic moc dobrého, často to naopak přežene a to může být nakonec kontraproduktivní,“ varuje před tím, že lidé si často vytyčí více cílů najednou během krátké doby, které je pak velmi těžké udržet.

Aby byla cesta k dlouhodobému zdraví podle experta efektivní, musí být nejlépe celoživotní. „Je třeba si z věcí vybudovat zvyky, které pro nás nebudou náročné. Často se proto hledá tzv. minimální efektivní dávka – to je to minimální množství něčeho, co potřebuju k tomu, aby mi to přineslo dostatečné výsledky. To znamená, že nemusím dělat zas tak moc,“ popisuje Knobloch například to, že člověk nutně nemusí trávit desítky hodin v posilovně nebo kardio tréninkem, aby svoji kondici výrazně vylepšil.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou odborník popisuje, že nám v dlouhověkosti nejčastěji brání kardiovaskulární choroby, kterým lze předcházet nejen zdravější stravou, ale především zmíněným pohybem. Jak na tom jsme, pak podle něj nejlépe ukazuje tzv. kardiorespirační fitness.

„Když klesne, znemožňuje nám fungovat v normálním životě. A pokud chci žít kvalitní život, tak vyjít třeba schody je něco, co si chci udržet i do pozdějšího věku,“ dodává Knobloch s tím, že kdo si takovou kondici udržuje, může zásadně přispět ke své dlouhověkosti.