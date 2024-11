Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se 33,5 procenta hlasů, ODS by dostala 12 procent a STAN 11. Klesla podpora Pirátů a SPD, do sněmovny by se spolu s nimi dostali také Motoristé a KSČM. Vyplývá to z volebního modelu, který v úterý ČTK...

13. 11. 2024 ▪ 3 min. čtení