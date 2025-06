Pavel Novotný ve funkci starosty pražských Řeporyjí. Oznámil to na pondělním jednání zastupitelstva městské části, které poté zvolilo jeho nástupcem dosavadního místostarostu Davida Roznětinského (TOP 09). Důvodem je fakt, že Novotný se chystá nastoupit na tři měsíce do vězení za porušení podmínky. V podmínce je za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele, soud ho do vězení poslal ve středu 7. května.

„Rozhodl jsem se vyvodit odpovědnost,“ řekl Novotný, který již v důsledku kritiky od vedení strany pozastavil členství v ODS. Politik rezignoval na závěr pondělního jednání, které mělo přes 20 bodů a řeporyjští zastupitelé je zvládli obvykle jednomyslně odhlasovat do hodiny. Na programu jednání byl jinak například záměr pořízení zametacího stroje, výsledek výběrového řízení na zhotovitele WC ve skateparku či rekonstrukce lávky přes Dalejský potok.