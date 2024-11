Smír mezi slovenským soudem a Andrejem Babišem o spolupráci s StB: „Nemá cenu ani papíru, na kterém je napsaný. Lidé, kteří volí politickou divizi Agrofertu, stejně nevěřili, že Babiš spolupracoval, a ti, kteří se v tom trochu vyznají a myslí si, že jsou dokumenty autentické, si to myslí i nadále,“ říká badatel a publicista Radek Schovánek.

„Není jediný člověk, který by po tomto rozhodnutí na Slovensku změnil svůj názor,“ říká Schovánek a dokládá to množstvím vtipů na téma, které kolují internetem. Na soudy v Česku tvrzení slovenského ministerstva vnitra podle něj nemá vliv, protože dle lustračního zákona jsou evidence v protokolech StB historický fakt, který žádný soud nemůže změnit. „Může jen říct, jestli je to oprávněné, nebo neoprávněné,“ vysvětluje expert, ale zlobí se, jak absurdní je, že 70 procent lidí, kteří se soudí o to, že byli neoprávněně evidováni, žaloby vyhrávají.

Představa, že je možné, aby byl v systému Státní bezpečnosti několik let vedený člověk v kategorii agent a nespolupracoval, je podle Schovánka nesmyslná. „Listiny a asi patnáct svazků, jimiž prochází jméno Andreje Babiše, hovoří o tom, že byl spolupracovníkem, vědomým spolupracovníkem a podával zprávy,“ dodává badatel k tvrzení odvolávajícímu se na právní analýzy, podle kterých nelze vztah mezi expremiérem a StB spolehlivě prokázat.

Schovánek považuje výpovědi bývalých agentů StB, o které se slovenské ministerstvo vnitra opírá, za nevěrohodné. „Je potřeba si uvědomit, co říká příslušník Státní bezpečnosti tím, že řekne, že si vymyslel svazek agenta. Tedy že porušil přísahu, podváděl své nadřízené, rozkrádal zpravodajské fondy a ohrožoval přísně tajné materiály,“ popisuje odborník.

Babišova slova o tom, že byla „normální“ a „hnusná“ StB, odborník vyvrací. „Byl součástí režimu a v podniku, kde pracoval, se předpokládalo, že všichni spolupracují. A ti, co nespolupracují, jsou kádroví příslušníci,“ vysvětluje v rozhovoru. Chápe ale dotčenost expremiéra ve smyslu, že nebyl „tím malým donašečem“, co chodí na setkání disidentů nebo opozičních lidí a potom je jde udat. „Byl součástí establishmentu, který udával automaticky a tvořil ten stát. Andrej Babiš byl součástí komunistického režimu v té nejvyšší vrstvě,“ tvrdí Schovánek.

Badatel Archivu bezpečnostních složek v rozhovoru se Světlanou Witowskou také popisuje, jaké období bylo z pohledu metod a chování Státní bezpečnosti tím asi nejhorším. „V letech 1948 až 1954 byla StB relativně malá, ale nesmírně krutá a brutální. Skoro 60 procent příslušníků tehdy nemělo dokončeno základní vzdělání a jediné, co uměli, bylo prostě ty lidi ,rozmlátit‘. Byla to děsivá doba,“ dodává u příležitosti 35. výročí pádu komunistického režimu Schovánek.