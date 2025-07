Země Evropské unie by neměly jen pasivně lamentovat, jaké nesmysly předvádí Donald Trump s uvalováním cel. Se Spojenými státy je potřeba dál jednat, ale chtělo by to především soustředit se sami na sebe a na vlastní domácí úkoly. Jedním z nich je hledání jiných trhů, než je ten americký. A první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček to jednoznačně podpořil. Navzdory tomu, co říká jeho stranický šéf Andrej Babiš. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Jak omezit byrokracii

Estonsko vyzvalo státy EU, aby se vyjádřily, jakou legislativu by chtěly změnit. Hlavním cílem je zjednodušení regulace. Dokument s příspěvky jednotlivých států mám k dispozici, Česko je docela dost aktivní. Jde o stav starý několik týdnů, Česko tehdy vyzvalo ke změnám několika desítek evropských norem. Jde například o snahu odložit o rok zavedení systému ETS2, tedy emisních povolenek na bydlení a dopravu a zavést mechanismus, aby jejich cena nevzrostla příliš (politiky veřejně propagovaný, ale zcela nerealistický cíl systém úplně zrušit tedy Česko ve skutečnosti nežádá). Jinak jde v zásadě o velmi technické věci, jejichž zjednodušení by namístě jistě bylo. Finsko například žádá výrazné omezení reportovacích povinností, které firmám plynou z GDPR. Celkově jde o záslužnou iniciativu.

