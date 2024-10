Prezident Petr Pavel žádal, aby se část jeho prezidentských náhrad převedla na jeho manželku, nechtěl peníze navíc, uvedl v úterý ve videu zveřejněném na sociální síti X. Jde podle něj o ocenění podílu první dámy na službě České republice. Je nefér, že první dáma nemá placené zdravotní a sociální pojištění, chce to napravit, řekl. Reagoval tak na chystanou novelu zákona o platu představitelů státní moci, která má poprvé zavést financování činnosti partnerky či partnera hlavy státu. Návrh vzbudil kritické reakce.

"Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků, naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na manželku, tak aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi," řekl Pavel. Základní plat prezidenta pro letošní rok činí 341.200 korun a víceúčelová paušální náhrada 317.500 Kč. V novele, která je teď v připomínkovém řízení, je víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem povinností partnerky či partnera hlavy státu stanovená na 30 procent náhrad výdajů prezidenta či prezidentky, což by bylo 95.250 Kč.

Debatu kolem náhrad pro partnerku hlavy státu označil Pavel ve videu jako emotivní. První dáma podle něj stejně jako prezident při službě Česku pracuje na konkrétních tématech, cestuje a reprezentuje. Pavel považuje za správné, aby výdaje s tím spojené byly správným způsobem oceněny, řekl. "Zároveň není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. To je nefér a to jsem chtěl napravit," dodal.

O plánu poprvé zavést financování činnosti partnerky či partnera hlavy státu informoval minulý týden server Blesk.cz. Dosud první dámy neměly nárok na vlastní náhrady výdajů spojených s jejich postem a pozice partnerky či manželky prezidenta ani není nijak ukotvená v právním řádu. Kancelář prezidenta republiky vnímá návrh jako komplexní řešení, které by mělo historicky poprvé usnadnit efektivní fungování první dámy, uvedl vedoucí kanceláře Milan Vašina.

Návrh vzbudil nelibost u části veřejnosti a zástupců sněmovní opozice. Obhajovali ho naopak představitelé některých vládních stran. Podle bývalého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře návrh dává smysl. Při samostatné cestě Evy Pavlové by zaměstnanci kanceláře měli nyní zaplacený hotel i letenky, ale ona by si to platila sama, respektive platil by to manžel z náhrad, řekl Blesku.