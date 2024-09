Klára Dostálová, nová europoslankyně hnutí ANO, promluvila v Evropském parlamentu anglicky. Šlo jen o pár slov, ale i tak z nich bylo leccos poznat. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Cože to má Síkela?

Dopadlo to jako každých pět let: vláda hlásí velké vítězství, opozice velkou porážku. Reakce na portfolio, které Jozef Síkela dostal v nové Evropské komisi, jsou předvídatelné. A realita? Mezinárodní partnerství s důrazem na strategii Global Gateway je průměrně vlivné portfolio: není to top záležitost, ale ani propadák (úplně zbytečná portfolia rozhodně existují). Jde o post, který má v dnešním světě, kdy se EU snaží čelit vlivu Číny nebo si zajistit strategické suroviny, docela potenciál. Bude záležet jen na Síkelovi, jak s ním naloží. Tady je analýza.

Večerní drama

Mezi Prahou a Bruselem se v předvečer zveřejnění portfolií odehrávalo opravdu drama. Ursula von der Leyenová vzkázala, že Síkela nakonec nedostane obchod, ale vědu a výzkum. Tak proč z toho nakonec jsou mezinárodní partnerství? To se řešilo za dost vzrušených okolností, a to za osobní účasti premiéra Petra Fialy. Jak dramatický pondělní večer vypadal, co rozhodovalo? A proč Síkela nedostal ani obchod, ani energetiku? Vysvětluje to podcast Bruselský diktát. Zkrácený díl je tady, celý na HeroHero, Gazetisto a nově také na Forendors (z této platformy můžete celé díly poslouchat ve svém Spotify).

Green Deal zmizel

Portfolio s tímto názvem už v nové Evropské komisi není. Co to znamená a jaká je budoucnost Green Dealu? Čtěte analýzu. A přijďte se o tom pobavit 24. září od 16:55 na živé natáčení podcastu Bruselský diktát na Green Deal Summit HN, registrujte se zdarma tady. Program celého summitu a vstupenky pak najdete tady.

Čech na klima

Martin Špolc dosud v Evropské komisi vedl oddělení udržitelného financování v Generálním ředitelství pro finanční služby, významně se podílel třeba na taxonomii, kde mělo Česko velký zájem na možnosti financovat jádro. Nedávno vyhrál výběrové řízení na vedoucího oddělení Připravenosti, odolnosti a adaptace na klimatickou změnu v Generálním Ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA). Jedná se o jednu z nejvíce strategických oblastí klimatické politiky EU. Evropská komise se chce zasadit, aby byli obyvatelé, podniky i klíčové sektory ekonomiky lépe připraveny čelit sílícím dopadům klimatické změny. Špolc do nové pozice nastoupí za dva týdny a bude úzce spolupracovat s Janem Dusíkem, který je od začátku září zástupcem generálního ředitele DG CLIMA. Gratulace!

Prosvištíme si: Cirkus komise

Francouz Thierry Breton byl jedním z klíčových eurokomisařů, ale v pondělí zcela nečekaně rezignoval a obvinil předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, že se za jeho zády snažila přesvědčit Paříž, aby ho nahradila někým jiným. Breton byl v rámci komise dost nepopulární, měl pověst někoho, kdo hraje výhradně sám na sebe. A kdo má sice velmi důležité portfolio, ale reálné výsledky vlastně nic moc. Prostě víc PR než obsah. Na druhou stranu, na jeho kritice von der Leyenové za poněkud zvláštní způsob vedení komise něco je. Šéfka skutečně trpí mentalitou bunkru, snaží se vše centralizovat a věří jen minimálnímu okruhu lidí.

Předešel popravě

Novým francouzským kandidátem do komise je končící ministr zahraničí Stéphane Séjourné, muž, který má velmi blízko k Emmanuelu Macronovi. Podle insiderů von der Leyenová po Macronovi „popravu“ Bretona skutečně žádala. Je tedy možné, že prezident jí byl ochoten vyhovět. A že tedy Breton raději odešel sám, aby předešel nevyhnutelnému.

Výpisek z…: podcastu

„Pro Němce je na prvním místě německý zájem, pro Francouze zase francouzský, to je jasné. Ale Německo, Francie a taky země Beneluxu chápou, že nemají zodpovědnost jen za svůj národní zájem, ale i za budoucnost Evropy. Východoevropané nikdy vnitřně nepřijali fakt, že jsou důležitou součástí Evropy, a že by tedy neměli pouze hájit český, polský, maďarský nebo rumunský zájem, ale taky se podílet na utváření budoucnosti Evropy. Pokud by si elity v těchto zemích uvědomily, že mají zodpovědnost nejen za svůj národní zájem, ale za celou Evropu, žili bychom v jiné Evropě než dnes. Jenže ve vaší části Evropy stále převládá přesvědčení, že se rozhoduje někde jinde a že vy si musíte hlavně ošetřit, aby nikdo nepoškodil vaše zájmy. Je to švejkovský přístup a je špatný. Měli byste se nad sebou zamyslet, stejně jako elity v západní části Evropy, které se neustále pohoršují nad úspěchem populistů u nich doma, ale nezamyslí se nad tím, co samy udělaly špatně, že jsou populisté tak populární.“

Joseph Weiler, profesor evropského práva, v podcastu zEvropy

Vejk ap Jurop

Klára Dostálová (ANO) promluvila v Evropském parlamentu ke zprávě Maria Draghiho o stavu evropské konkurenceschopnosti. Nastal ale problém s překladem, a tak čekala, až bude vyřešen. Každý europoslanec má právo mluvit ve své mateřštině, ale situaci by bývalo pomohlo, kdyby Dostálová přepla do angličtiny. Což ovšem neudělala. Není těžké odhadnout proč: z pár slov, která do mikrofonu prohodila, je zřejmé, že se její chatrná angličtina zatím nezlepšila. Posuďte sami tady, Dostálová začíná mluvit v čase 24:53. Projev ovšem zakončila v angličtině zvoláním Wake up, Europe, wake up!

Co si přečíst

• Polemika s tím, co jsem nedávno napsal já: Ruské sankce mají trhliny, ale fungují.

• Ve snaze omezit migraci sází stále víc zemí na dohody s třetími zeměmi, které mají zajistit například vyhošťování odmítnutých žadatelů o azyl. Co je klíčové, aby tyto dohody fungovaly?

• Moc vpravo i na rodinu Mussoliniových. Vnučka italského diktátora opouští stranu premiérky Meloniové.

Evropa podle…

Luuk van Middelaar, profesor, šéf think-tanku BIG

Ještě minulý týden se zdálo, že český kandidát Jozef Síkela dostane v Evropské komisi na starosti obchod. Když se to nestalo, v českých médiích se objevila slova o zklamání, nebo dokonce o ponížení Česka. Ale taková hodnocení jsou chybná. Nejenže Síkelovo portfolio disponuje velkým rozpočtem, ale, a to je ještě důležitější, bude mít zásadní roli v nové unijní ekonomické diplomacii. Je pravdou, že donedávna se portfolio mezinárodní spolupráce týkalo hlavně rozvojové, případně humanitární pomoci. Ale v posledních pěti letech byl jeho strategický směr posunut k většímu pragmatismu a k ohledu na vlastní zájmy EU, jak po tom mnozí volali. V Evropě potřebujeme, aby nám státy Afriky a Jižní Ameriky dodávaly zdroje energie nebo strategické suroviny. Takže nová partnerství by měla sloužit k prospěchu obou stran. Síkelova ministerská zkušenost a úspěšné zvládnutí českého předsednictví EU z něj činí opravdu skvělou volbu pro to, aby zvládl unijní politiku v oblasti, kterou dostal na starost, posunout výše nastíněným směrem. A to tak, aby to prospělo i Česku.

Co si poslechnout/kam zajít

• Migrace, kriminalita, teroristi: dá se v Bruselu vůbec žít? A rozpadne se Belgie po vzoru Československa? Odpovídá český velvyslanec v Belgii Jakub Skalník.

• Znáte nějaké studenty univerzit nebo sami studujete? Vytvořte tým a zapojte se do pubkvízu Masters of Evropa.

• Doufám, že Draghiho zpráva vzbudí u politiků obavy a začnou jednat, říká ekonom David Navrátil.

Tečka

Kdybych tuhle knihu četl, ještě když jsem byl v politice, byl bych lepším politikem. To napsal někdejší britský konzervativní ministr financí George Osborne o nové knize Tonyho Blaira, bývalého labouristického premiéra. Jmenuje se On Leadership: Lessons for the 21st Century. Tento newsletter čte, jak vím, řada politiků, takže pro ně mám doporučení: přečtěte si tu knihu. Když o ní velmi pozitivně mluví Osborne, Blairův politický odpůrce a sám někdejší vrcholný politik, musí na ní něco být. Osbornova recenze Blairovy knihy je tady.