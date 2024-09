O omezení nebo zastavení ilegální migrace dnes mluví skoro každý politik. Ale jak to udělat? Není od věci poučit se u těch, kteří to v nedávné minulosti dokázali. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Petře, vyber si

Ursula von der Leyenová dala premiéru Petru Fialovi (ODS) vybrat – obchod, nebo obranu? A Fiala si vybral obchod. Řeč je samozřejmě o portfoliu pro českého kandidáta Jozefa Síkelu (za STAN) v nové Evropské komisi. Slyším to z premiérova okolí. V tom případě si Fiala jednoznačně vybral správně, obchod je mnohem důležitější portfolio. Sice už není, co býval, ale pořád by šlo o nejvýznamnější post, jaký kdy český eurokomisař zastával. Vysvětluju tady.

Jak je to se Síkelou

Von der Leyenová nakonec odsunula oznámení o tom, jak mezi eurokomisaře rozdělí jednotlivá portfolia, na úterý 17. září. Síkela má dostat obchod, ale to se může do poslední chvíle změnit – současná eurokomisařka Věra Jourová by mohla vyprávět. Před 10 lety jen nevěřícně zírala, co na ni nakonec dopadlo. Za jakých okolností? Komu se přezdívá Idiot z Alp a k čemu je europoslanecká iniciativa ohledně starších dieselových aut, kterou spustila Danuše Nerudová spolu s Janem Farským? To vše v podcastu Bruselský diktát, zkrácený díl je tady, celý na HeroHero, Gazetisto a nově také na Forendors (z této platformy si celý díl můžete poslechnout ve svém Spotify).

Proč nám Fiala píše?

V minulém vydání newsletteru jste si mohli přečíst, že premiér Fiala napsal dopis předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové. Podporuje v něm kandidaturu Marka Hannibala na post šéfa Kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Jak slyším od europarlamentního insidera, může to být kontraproduktivní: „Je velmi nestandardní, aby premiér říkal, koho má unijní instituce vybrat z českých kandidátů na šéfa kanceláře v té samé zemi.“ Výběrové řízení na tuto pozici je momentálně odložené, protože chybí předseda výběrové komise. Bude jím nový generální ředitel Evropského parlamentu pro komunikaci, který se momentálně vybírá.

Prosvištíme si: Učit se 1)

O úplném zastavení nelegální migrace s oblibou mluví čím dál víc politiků, i když to ve skutečnosti prostě nejde. Ale nelegální migraci lze řídit a zásadně omezit. Ví to ve Španělsku, kde v roce 2006 zažili velký proud žadatelů na Kanárské ostrovy. A zažívají ho i nyní. Nárůst počtu těchto lidí je „bezprecedentní“, jak uvedlo české ministerstvo vnitra. Španělsko teď rozjelo podobnou akci, s níž uspělo v roce 2006, která je určitě inspirativní i pro jiné země. V čem spočívá? Nápověda – rozhodně to není jen o represi, tedy o zavírání hranic.

Učit se 2)

Jezdí čeští opoziční poslanci, kteří se podle průzkumů brzy stanou vládními, do sousedních zemí, aby navázali kontakty s tamními politickými a úřednickými špičkami? Nevím. Poslanec německé CDU Gunther Krichbaum minulý týden Prahu navštívil, měl schůzky na Úřadu vlády, s ministry nebo zástupci byznysu. Je odborníkem CDU na evropskou politiku. Krom toho se přijel taky inspirovat, jak mi řekl v neformálním rozhovoru – zaujalo ho třeba to, že v Praze kontrolujeme, zda mají řidiči zaplacené parkovné automaticky, zatímco v Německu ulice stále obcházejí lidé a dávají za stěrače papírové pokuty. Což je pro stav digitalizace signifikantní. Každopádně německému poslanci náleží palec nahoru za pokoru a otevřenou mysl, to potřebujeme i u nás. Tady je rozhovor s ním pro HN, v němž obhajuje nutnost zavést kontroly na hranicích nebo říká, v čem dalším by se měli Němci u Čechů inspirovat.

Výpisek z…: četby

„Obchodní válka s Čínou by pro EU byla naprostou katastrofou. V epicentru této hrozící krize je Německo. Ekonomiky zemí střední a východní Evropy jsou na Německu z velké části závislé, stejně jako země Beneluxu. Obchodní válka mezi EU a Čínou by průmyslu způsobila totéž co pád Lehman Brothers provedl v roce 2008 s finančním sektorem. Svět financí byl tehdy vzájemně propojen víc, než jsme si uvědomovali. Totéž dnes platí o průmyslu. Označit Čínu za svého strategického soupeře můžete ve vteřině. Ale vytvořit dodavatelské řetězce trvá dekády, přičemž zbavit se jich a nahradit je trvá stejně dlouho. Pokud mezi USA a Čínou vypukne válka kvůli Tchaj-wanu, připravme se na to, že EU bude rozpolcená ohledně toho, koho podpořit.“

Wolfgang Münchau, komentář na Eurointelligence.com

Nevolejte mi

Jeden z nejdůležitějších lidí, kteří se v Česku věnují evropské politice, Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, si dává od práce pauzu, aby se mohl věnovat důležitějším věcem. Do 4. listopadu včetně je se synem na rodičovské dovolené. To si přímo říká o tuhle písničku.

Zpátky do školy

Vít Havelka končí v think-tanku Europeum a ještě během září zahájí studia na Diplomatické akademii – volí tedy kariéru diplomata. Jak už jste se mohli v tomto newsletteru dočíst, Diplomatická akademie prošla celkem velkou změnou. Škoda že se Havelkovým odchodem zmenší počet kompetentních lidí komentujících evropské dění, ale samozřejmě mu přejme úspěch! A na cestu posílám i jemu odpovídající písničku.

Co si přečíst

• Dostupnější byty pro 270 tisíc lidí. EIB, největší mezinárodní banka světa, v Česku zafinancuje bydlení, říká její prezidentka v rozhovoru.

• Asi nejlepší článek o možných rizicích a přínosech ukrajinské ofenzivy do ruské Kurské oblasti.

• Jestli bude německá Zeitenwende pokračovat současným tempem, nedožijeme se doby, kdy bude tamní armáda schopna skutečné obrany proti Rusku, spočítal renomovaný institut.

Evropa podle…

Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum AMO

Navzdory několika bezpečnostním „wake up callům”, které Evropu v posledních 10 letech potkaly, se stále nedokáže sama ubránit. Vzepětí po předloňské ruské invazi na Ukrajinu je krokem správným směrem, ale v tuto chvili stále nestačí. Kdyby se prezidentem USA znovu stal Donald Trump a v souladu se svými prohlášeními razantně omezil americké angažmá v Evropě, důsledky pro EU a Ukrajinu by byly dalekosáhlé a tragické. Na druhou stranu, explicitní vyjádření v tomto smyslu by evropské spojence možná přimělo v otázce vlastní obrany adekvátně jednat. EU ostatně často byla nejvíce akceschopná ve chvílích urgentních krizí. Úplně nejhorším scénářem by pro Evropu bylo sledovat pozvolný odklon USA od Evropy a nechat se opět ukolébat dojmem, že se vlastně nic neděje a na vše je dost času. Ne - času je naopak třeba náležitě využít k budování vlastních kapacit a schopnosti přispět k transatlantické bezpečnosti svým dílem. Další wake up call už nemusí přijít.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Přijďte na živé vystoupení podcastu Bruselský diktát, a to na Green Deal Summit HN. Je to zdarma, pokud dorazíte jen na Diktát, tedy v 16:55. Registrujte se, prosím, tady. Jinak vstupenky na Green Deal Summit, největší konferenci o Zelené dohodě v Česku, jsou zde.

• Velkou pozornost vzbudil rozhovor, v němž dvojka české ambasády při EU, velvyslankyně Lucie Šestáková, otevřeně mluví o své nemoci – rakovině vaječníků. Tady si část rozhovoru můžete poslechnout jako podcast.

• Jak už jste se mohli dočíst v HN, české Stačilo! v Evropském parlamentu spolupracuje se slovenským Směrem Roberta Fica a s německou stranou BSW, kterou vede Sahra Wagenknechtová, na vzniku nové frakce. V tomto podcastu o tom mluví europoslanec Ondřej Dostál, hotovo chce mít do roka.

Tečka

Mario Draghi detailně popsal, kde musí státy EU přidat, pokud nechtějí dál ztrácet na USA nebo na Čínu. Není to tak, jak jsme se mohli nepřesně dočíst v některých médiích, že Draghi vyzývá k tomu, aby EU investovala 800 miliard eur ročně navíc. Nejde o jeho výmysl. Někdejší šéf Evropské centrální banky a italský premiér jen spočítal, kolik EU potřebuje investovat, pokud chce naplnit to, o čem mluví. Tedy aby byla schopna bránit se, inovovat a růst a dekarbonizovat. Jde tedy o peníze nutné pro naplnění priorit, které odsouhlasili sami národní politici včetně těch českých. Draghi ve své zprávě přichází jednak s nápady, kde tyto peníze vzít, jednak identifikuje oblasti, v nichž by to chtělo deregulovat, popřípadě stávající regulaci výrazně změnit. Mnohé z toho jistě narazí na odpor, ten už ostatně od některých politiků zazněl. Ne všichni budou souhlasit s Draghiho medicínou, ale jen těžko lze zpochybnit jeho diagnózu – tedy že Evropa má problém (a Draghi ho zcela přesně identifikoval). Je smutné, že ti, kteří odmítají Draghiho medicínu, zároveň nejsou schopni příjít s žádnou alternativou, tedy kromě obvyklých ideologických frází. Ale co taky jiného čekat od bývalých zaměstnanců Institutu Václava Klause.