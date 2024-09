Několik měsíců nemohli v Pražských službách přijít na to, co je to za tlakové lahve, které vybuchují v malešické spalovně odpadů a ničí jim vybavení. Zprvu se domnívali, že jde o kyslíkové lahve ještě z dob covidové pandemie. Dlouho srovnávali různé výrobky s ohořelými zbytky ocelových lahví, až na to přišli: jde o rajský plyn, „party“ drogu, jejíž popularita se do Česka šíří ze západní Evropy.

„Dočetli jsme se v zahraniční literatuře, že ve spalovnách v západoevropských velkoměstech s tím mají také problém,“ říká Aleš Bláha, ředitel ZEVO Malešice, které patří společnosti Pražské služby, která se stará o sběr a likvidaci odpadu v hlavním městě. Ve výstupní škváře najdou pracovníci spalovny týdně zhruba 120 ohořelých tlakových lahví – vybuchují jen ty, kde je větší množství zbytkového plynu.

Co se dočtete dál Jakou škodu mohou způsobit vybuchující lahve ve spalovnách odpadů.

Kolik stojí lahev s rajským plynem.

Nač prodejci tvrdí, že je určená.

Jaké země už rajský plyn omezily.