O ženském alkoholismu se doposud v české společnosti tolik nemluvilo. Na světlo téma v posledních týdnech vynesl film Zápisník alkoholičky, který v kinech vidělo téměř 400 tisíc diváků a v prvním víkendu na něj přišlo více lidí než na nejočekávanější filmy minulého roku Barbie a Oppenheimer. Tvůrci snímku přitom chtějí v popularizaci tématu pokračovat návaznou kampaní Ženy s odvahou.

„Od začátku jsme věděli, že by nemělo zůstat jen u filmu a že téma ženské závislosti je natolik důležité a aktuální, že cítíme povinnost pomoct těm ženám, které pomoc potřebují,“ říká režisér filmu Dan Svátek.

Jak upozornil také nedávný text HN, Češek, které mají problém s alkoholem, v zemi přibývá. „V 60. letech vycházela na sedm mužů v protialkoholní léčbě jedna žena, dnes je poměr dva ku jedné,“ uvedla Olga Pecinovská, vedoucí lékařka lůžkového oddělení kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle Národního výzkumu užívání alkoholu a tabáku vzrostl počet žen, které pijí rizikově (což znamená 20–40 gramů, tedy přibližně jednu až dvě sklenice alkoholu denně) z 6,7 procenta v roce 2012 na loňských 10 procent. Podíl žen pijících škodlivě, tedy přes 40 gramů alkoholu za den, byl tehdy – a je i nyní – zhruba čtyři procenta. Před dvěma lety zemřelo v souvislosti s alkoholem 649 žen, o devět let dřív to přitom bylo o třetinu méně. Každé šesté úmrtí ženy ve věkové kategorii 35 až 44 let souvisí s alkoholem.

Kampaň, kterou doprovází web Ženysodvahou.cz, má pomoci dodat odvahu samotným ženám závislým na alkoholu, ale i jejich okolí. „Cílem kampaně je detabuizovat téma ženského alkoholismu a nabídnout informace a pomoc závislým, potenciálně závislým a jejich rodinným příslušníkům. Ohromilo nás, kolik žen z celé země, včetně mnoha významných osobností, nám nabízí svou pomoc,“ říká jeden z tvůrců kampaně a ředitel reklamní agentury DFMG Tomáš Jindříšek.

Pomocí kampaně chtějí tvůrci ženy inspirovat, aby se podělily o svou zkušenost se závislostí, a další si mohly lépe uvědomit, že možná alkohol ovládá i jejich život. Součástí webu jsou proto příběhy konkrétních žen, které si prošly závislostí, ale také poradna a rozcestník na odbornou pomoc.

Projekt zaštítila i Michaela Duffková, autorka knižní předlohy stejnojmenného filmu Zápisník alkoholičky a zároveň zakladatelka centra pro léčbu závislosti Alkos. „Je pro mě důležité podílet se na projektu, který ženám dodá odvahu nejen sdílet svůj příběh, ale především vyhledat pomoc, když je to potřeba,“ uvedla.

Nyní projekt sbírá finance na platformě Donio, které by pomohly osvětovou kampaň posunout dál – v plánu je na podzim podniknout roadshow po celé republice, při níž by se jednak promítal Svátkův film, ale také by probíhaly debaty s odborníky i ženami, které někdy měly problém s alkoholem.