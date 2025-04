Zdražování alkoholu by podle adiktologa Miroslava Bartáka daleko víc působilo paradoxně na ty, kteří pijí méně. „Často přesvědčujeme přesvědčené, ale musíme se více zaměřit na ty, kteří užívají alkohol rizikově,“ vysvětluje. Dodává však, že celopopulační přístup je určitě také na místě.

„Jsou tady možnosti environmentální prevence na úrovni celého systému,“ konstatuje odborník na závislosti. Jako příklad uvádí fungující zákaz kouření v některých prostorách. Odhaduje ale, že v rámci užívání alkoholu je to asi málo představitelná varianta a je otázka, jestli by šlo o nejúčinnější nástroj.

„Pokud by za mě mohla politika dělat ještě něco víc, tak neomezovat se pouze na restrikce." Kromě represivních nástrojů bychom měli vždy myslet i na nástroje motivační, konstatuje a upozorňuje, že zatímco edukace v oblasti odvykání kouření je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, v oblasti alkoholu nikoliv.

„Tady je určitě nějaký prostor nejen pro krátké intervenční rozhovory, které už dnes musí v případě podezření poskytnout zdravotník. Dalo by se to dál rozšiřovat třeba do oblasti sociálních služeb,“ navrhuje s tím, že nestačí jen prevence ve školách, ale také přímo v rodinách.

Třetina mladých dospělých v České republice má totiž se závislostním chováním zkušenost z rodiny. „To je prostě naše žitá realita – realita oslav, slavností a mnoha jiných příležitostí,“ podotýká Barták.