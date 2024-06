Je to jedna ze základních pouček pro lepší spánek. Dvě hodiny před usínáním se vyhýbat obrazovkám, to znamená nekoukat do telefonu nebo na televizi. Odborníci ale nyní zjišťují, že toto pravidlo nefunguje tak jednoznačně. A obávané modré světlo může někomu s usínáním naopak pomoci.

Australský klinický psycholog Michael Gradisar byl před více než 10 lety jedním z vědců, kteří stáli za zjištěním, že světlo z elektronických zařízení před spánkem narušuje přirozený rytmus, na základě kterého funguje lidské tělo. To znamená, že oddaluje spánek a zhoršuje jeho kvalitu.

Tato myšlenka se za tu dobu stala nezpochybnitelným pravidlem. Další studie prokázaly, že modré světlo potlačuje tvorbu melatoninu, hormonu podporujícího spánek. Gradisar, který nyní pracuje pro vývojáře mobilní aplikace pro sledování spánku Sleep Cycle, se ale rozhodl po letech svůj dřívější závěr otestovat. A zjistil, že souvislost mezi špatným spánkem a používáním technologií není tak významná.

