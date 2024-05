Který český premiér držel v Bruselu hladovku a který chtěl emigrovat? A jak se jednotliví čeští premiéři v centru EU zapsali a čeho tam dosáhli? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

To nedopusťme

O tomhle tématu se v Česku vůbec nepíše, ale je důležité. Evropský parlament je přeborník ve snaze posílit své vlastní pravomoce na úkor ostatních institucí EU. Nyní požaduje například to, aby, pokud ustanoví nějaký vyšetřovací výbor, měl tento výbor možnost vyslýchat nejen evropské úředníky, ale i úředníky z jednotlivých členských států. Nebo aby europarlament mohl předsedovi či předsedkyni Evropské komise mluvit do toho, jaká portfolia v rámci komise pro jednotlivé eurokomisaře vytvoří. Podle dokumentů, které mají Ředitelé Evropy k dispozici, se Česko shoduje s Evropskou komisí na tom, že parlament chce zasahovat ostatním institucím EU do jejich pravomocí a jeho požadavky nejsou v souladu s platnými evropskými smlouvami. Je na čase dát europoslancům najevo, že jejich snahy o posílení vlastního vlivu a významu mají jasné meze.

Obava v ODS

O Ondřeji Kolářovi (TOP-09) dlouho nebylo prakticky slyšet, a to i poté, co ho vedení strany umístilo na šesté místo kandidátky Spolu. Ale teď z něj mají v ODS docela strach, dostalo se k nám: obávají se, aby nepřeskákal jejich Ondřeje Krutílka, který je na kandidátce Spolu pátý. Proč ta nervozita, když Kolář byl skoro neviditelný? Protože ti voliči Spolu, kteří budou kroužkovat Luďka Niedermayera, se jistě zamyslí, komu dát druhý kroužek – a dalším topkařem je na kandidátce právě Kolář. Ten navíc v poslední době začal být přece jen aktivnější, je například pro to, aby Česko pomáhalo vracet bojeschopné Ukrajince zpět do vlasti, jako vlastní reklamní předmět prezentoval tašku s nápisem Putin do Haagu. TOP 09 v poslední době nemá mnoho jiných témat než zaklínání se hodnotami. Bude to Kolářovi stačit na mandát?

Bitva o kroužky

Pamatuje si na odstoupení Hayata Okamury z kandidátky Spolu, protože panovala obava, že by známý lidovec mohl přeskákat konkurenty? Hayato Okamura tehdy vzdal kandidaturu v zájmu jednoty Spolu, která dosud – alespoň navenek – držela. Týden před volbami se ale sundávají rukavičky. Premiér Petr Fiala (ODS) osobně podpořil až osmičku na kandidátce, šéfa kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury Filipa Bendu. ODS má zjevně strach, že dopadne jako Piráti na společné kandidátce se Starosty, které ve sněmovních volbách „zabily“ kroužky pro STANaře. Jsme zvědaví, kdo bude v kroužkovací bitvě pokračovat.

Hlad i emigrace

Čeho v Bruselu dosáhli jednotliví čeští premiéři? Jak působili, co udělali dobře a v čem selhali? Ondřej Houska a Michal Půr to hodnotí v podcastu Bruselský diktát. A došlo i na spoustu historek ze zákulisí. Který premiér držel hladovku a který chtěl emigrovat? A o Petru Fialovi se začalo povídat, že by se mohl přímo do Bruselu brzy přestěhovat. Jak je to reálné a co mu chybí? A co je vlhkým snem všech českých konzervativců? Zkrácený díl je tady, celý na HeroHero a Gazetisto.

Ostře sledované: Milovaná radikálka

Velký byznys i státní úředníci se rozplývají nad komunistkou Kateřinou Konečnou. Jak je to možné, když šéfka KSČM, která dala pro eurovolby dohromady uskupení Stačilo!, veřejně vystupuje jako extrémní radikálka? Jde o její práci v zákulisí. Jak konkrétně pomáhá českým firmám i vládě, na které jinak nenechá nit suchou? A proč je dost možné, že se časem vzdá snahy o vystoupení Česka z EU i z NATO, stejně jako slova komunistická v názvu své strany? Čtěte.

Netanjahua nevydáme

„Situace, že by česká vláda vydala představitele jakékoli teroristy napadené, spojenecké a demokratické země do Haagu, nenastane.“ Takto jasně deklaroval postoj vůči žádosti žalobce Mezinárodního trestního soudu o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua poradce premiéra pro národní bezpečnost a jeho evropský „šerpa“ Tomáš Pojar. Pokud k vydání zatykače dojde, podle Pojara je namístě debata o odchodu Česka od haagského soudu. Celý rozhovor s ním, ve kterém mluví také o české muniční iniciativě nebo o tom, jak se česká státní správa připravuje na Trumpa II., najdete tady.

Eurokomisař pro klima?

Čte Tomáš Pojar Ředitele Evropy? Opakovaně jsme argumentovali, že mezi politiky zmiňovaný eurokomisař pro obranný průmysl coby post pro příštího českého zástupce může být sázka na špatného koně. Tento post zatím neexistuje a není jasné, jak by vypadaly pravomoci nového komisaře a zda by měl pod sebou lidi a peníze. „Jen koordinátora obrany rozhodně nechceme,“ řekl Pojar. Souhlasil s názorem expertů, že by Česko mělo usilovat o agendu, kde je jasně daná výkonná struktura pod ním a v příštích pěti letech se budou hýbat věci, například oblast Green Dealu. „Usilovat o komisaře pro klima je zcela legitimní úvaha,“ řekl na to Fialův šerpa.

Prosvištíme si: Toxická Meloniová?

Ursula von der Leyenová a italská premiérka Giorgia Meloniová spolu vycházejí fakt dobře. Společné téma našly například v přístupu k nelegální migraci a jde o postoj, který vyhovuje i české vládě. Meloniová by neměla problém podpořit von der Leyenovou na další pětileté funkční období, šéfka komise o tuto podporu velmi stojí. Jenže socialisté, liberálové a zelení von der Leyenové vzkázali: spojíš-li se s Meloniovou, na naše hlasy zapomeň. Pak by von der Leyenová neměla v Evropském parlamentu šanci projít. Co za tímto soubojem je?

Co si přečíst

Evropa podle…

Henry Foy, šéf bruselské kanceláře Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Nedávno jsem psal o tom, jak se Česko díky své muniční iniciativě pro Ukrajinu stalo jedním z nejdůležitějších vojenských hráčů v rámci EU a NATO. Jenže s velkou mocí se pojí velká zodpovědnost. V posledních týdnech se nálada v ostatních zemích vůči českému vedení v rámci této iniciativy výrazně zhoršila. A to s tím, jak se munici slíbenou Ukrajině nepodařilo dodat, nebo, pokud dorazila, tak ve výrazně menším množství, než bylo slíbeno. Na vině je prý ruská snaha dodávky znemožnit a menší výrobní kapacity, než s jakými se zpočátku počítalo. Jenže tyto důvody je ochotno akceptovat jen málo zemí, protože Praha svou iniciativu prodávala právě jako způsob, jak se vypořádat s nedostatečnou produkční kapacitou evropských výrobců. Těm zemím, které v rámci iniciativy dopředu vypsaly šek, dochází trpělivost.

Co si poslechnout/Kam zajít

Tečka podle Ondřeje Housky

Andrej Babiš opakovaně tvrdil, že někdejší německý ministr financí Wolfgang Schäuble byl jeho přítelem, že spolu měli vynikající vztahy. Jak to lépe ověřit než četbou Schäubleho vzpomínek, které nedávno (posmrtně) vyšly? Muž, který byl německým ministrem financí mimo jiné v době dluhové krize eurozóny, se ve svých obsáhlých pamětech o Babišovi zmiňuje dvakrát. A to v tom smyslu, že s ním měl přátelské vztahy. Babiš je jediným českým politikem (vedle jedné letmé zmínky o Václavu Havlovi), o kterém Schäuble píše. Takže ověřeno: jistě lze Babišovi dát za pravdu, že měl se svým německým kolegou, řekněme, velmi dobré vztahy. Jejich osobní kontakt přitom nezačal nijak slavně. Vůbec poprvé se sešli v Bruselu krátce poté, co se Babiš stal v roce 2014 ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Na schůzku bylo vyhrazeno 15 minut a tématem měly být společné postoje obou zemí například k rozpočtovým pravidlům. Babiš ale Schäubleho prakticky nepustil ke slovu: chrlil na něj, kolik v Německu zaměstnává lidí a jak vysoké daně tam musí odvádět, řekl mi tehdy zdroj, který byl přítomen. Schäuble ale toto excentrické chování přešel – což bylo dobře.