Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD. Názor podle ní „začíná probublávat“ i v celém poslaneckém klubu. Schillerová to v neděli řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Dotazy ohledně možné vlády ANO s SPD jsou na místě, podle aktuálního průzkumu agentury Kantar by totiž takové spojení většinu ve sněmovně získalo.

ANO by teď podle Kantaru získalo 35,5 procenta hlasů, SPD bosm procent. Koaliční Spolu by mělo 21,5 procenta, Piráti 11 procent a Starostové 6,5 procenta. Žádná další strana by se do Sněmovny nedostala. Kantar tedy nepotvrdil možnou posilující pozici KSČM, na kterou poukazují některé jiné letošní průzkumy. Podle nich by komunisté mohli překročit hranici pěti procent, velmi pravděpodobné to je hlavně v nadcházejících eurovolbách, kde kandidují pod hlavičkou nově vytvořené koalice "Stačilo!“

Kantar KSČM přisuzuje 3 procenta hlasů, stejně by podle něj získala Socdem (dřívější ČSSD). Některé vládní strany si oproti minulému průzkumu mírně polepšily. Občanští demokraté by nyní získali o 1,5procentního bodu více hlasů, Piráti si polepšili o jeden procentní bod. Opoziční hnutí SPD by si naopak o procentní bod pohoršilo. STAN by podle průzkumu volilo 6,5 procenta lidí, meziměsíčně o půl procentního bodu méně. Zlepšení, které ale stále není na žádné velké oslavy, průzkum naznačil u vládní KDU-ČSL. Z dvou procentních bodů se lidovci posunuli na tři.

Průzkum Kantaru před měsícem překvapil, když ukázal, že ANO by mohlo získat až 39 procent hlasů a mířit k ústavní většině. Někteří odborníci se tehdy v reakcích na dotazy HN nad výsledkem podivovali. Zhruba 39 až 40 procent hlasů je podle nich totiž potenciál, kterého by ANO dosáhlo za předpokladu, že by ho volili všichni, kteří o něm byť jen uvažují jako o přijatelné volbě.

„Neumím si představit, že by hnutí ANO, které je jasně prozápadní stranou, bylo v koalici s někým, kdo chce referendum o vystoupení z EU, kdo zpochybňuje naše závazky. Já bych s Tomiem Okamurou (lídr SPD) ve vládě neseděla. Já si myslím, že tento názor začíná probublávat celým naším klubem,“ uvedla v neděli Schillerová.

Dodala, že se Okamura do ANO „opakovaně strefuje“. Připomněla, že ho kritizoval naposledy v sobotu na celostátní konferenci svého hnutí SPD. Podotkla, že si nepamatuje, že by si opoziční strany v minulém volebním období „okopávaly kotníky“ místo spolupráce. Schillerová zopakovala, že za rok a půl chce ANO vládnout. „Kdo bude premiérem za ANO, neřešíme,“ řekla šéfka poslaneckého klubu.

Místopředsedkyně ANO tak navázala na svoje slova z rozhovoru pro deník Blesk zkraje tohoto týdne. Mezi nimi mimo jiné zaznělo, že hnutí se teď nezabývá koaličním potenciálem, ale zaměřuje se na dosažení takového volební vítězství, aby bez něj nebylo možné sestavit žádnou vládu.

„Jestliže vlajkovou lodí SPD je uspořádání referenda o vystoupení z EU, neumím si představit společnou vládu. My sice nejsme eurohujeři a spoustu věcí kritizujeme, ale není pro nás jiná alternativa než EU a NATO,“ řekla deníku Schillerová, která je rovněž místopředsedkyní ANO.

Otázkou nicméně je, zda se odmítání vlády s SPD vztahuje i na variantu, v níž by ANO sice hnutí kolem Tomia Okamury do Strakovy akademie nevzalo. Ale o jeho hlasy opřelo podporu případné menšinové vlády ve Sněmovně. V minulosti takto ANO vládlo spolu s ČSSD (dnešní Socdem), přičemž chybějící hlasy stranám dodávala KSČM.

O společné koaliční vládě obou opozičních hnutí mluvil v sobotu na celostátní konferenci SPD exprezident Miloš Zeman. Označil za překážku a politickou chybu, že SPD „dostatečně nepodpořilo“ lídra ANO Andreje Babiše v loňské prezidentské volbě. Zmínil, že se s SPD neshodne na požadavku vystoupit z EU, v referendu by hlasoval proti. V příští vládě by však Zeman rád viděl právě SPD a ANO.