Horká fáze kampaně přijde v září, léto bude spíše zahřívací, tvrdí o blížících se volbách komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pokud jde o Andreje Babiše, v politice mu neublíží vůbec nic, tvrdí. Rozhodnutí o zrušení osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo vnímají voliči hnutí ANO jako politický proces.

„Tam je mimochodem zajímavé, že když to náhodou dopadne dobře, bude to pro ně důkaz nezávislosti české justice. A když to dopadne špatně, tak je to politický proces a zneužití demokracie,“ komentuje.

Rozhodnutí vrchního soudu je zatím nepravomocné, Městský soud v Praze už teď ale vlastně nemá jinou možnost než šéfa hnutí ANO odsoudit. Honzejk má ale za nepravděpodobné, že se pravomocného rozsudku dočkáme do voleb.

Pokud by se tak ale přece jen stalo, měl by prezident Petr Pavel legitimní důvod říct, že Andrej Babiš, coby kriminálník, premiérem České republiky nebude, uzavírá.