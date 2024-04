Špatná strava je zodpovědná za velký podíl předčasných úmrtí, tedy těch, kterým by bylo možné zabránit. Je to dokonce mnohonásobně významnější faktor než nedostatek pohybu, a dokonce i kouření a alkohol,“ varuje nutriční epidemioložka Eliška Selinger. U Čechů jsou problém například uzeniny i moc soli. Jíme ale i podstatně méně ovoce a zeleniny, než je třeba.

„My víme, že označování potravin na přední straně obalu je velmi efektivní strategie nejenom v rámci vysoce průmyslově zpracovaných potravin, ale obecně podpory zdravé výživy. Bohužel Česká republika trochu propásla svou příležitost, kdy byla celoevropská diskuse o zavedení takzvaného nutriscore,“ říká nutriční epidemioložka Eliška Selinger k tomu, jak snadno by se mohli Češi vyznat, jakou stravou prospět svému zdraví.

Selinger varuje, jak velký podíl má strava na předčasných úmrtích, což dokládá i nedávná studie o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, podle které se tyto potraviny pojí s více než třiceti škodlivými účinky na zdraví.

„Je ale rozdíl, jestli si koupím skutečně velmi levnou sušenku, která je v podstatě jen směsí naprosto neuvěřitelného množství cukru a levného tuku s trochou mouky, anebo jestli si seženu nějakou kvalitnější pochutinu třeba částečně z celozrnné mouky a menším množstvím cukru,“ popisuje expertka, že člověk si vždycky může v obchodě vybrat, co má rád, aniž by dlouhodobě poškozoval své zdraví. Musí při tom ovšem dbát na určitá pravidla.

Nutriční terapeutka také vysvětluje, jak by měl vypadat takzvaný zdravý talíř. „Polovina tohoto talíře – skutečně základ – je ovoce a zelenina. Upozorňuji ale, že to neznamená salát, ale třeba i zeleninová omáčka, klidně i svíčková,“ vysvětluje Selinger. Větší čtvrtina talíře by pak měly být bílkoviny a následně příloha doplněná o zdravý tuk.

A lze podle expertky říci, zda jsou vegetariáni a vegani zdravější? „Nedá. Zázračná strava zkrátka neexistuje a každý dietní systém má svoje výhody a nevýhody. Je to ale o tom, jak si pak člověk sestaví konkrétní jídelníček, aby výhody co nejvíc podpořil a naopak rizika minimalizoval,“ dodává odbornice.