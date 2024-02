Český investor Jan Barta si sedl k počítači a na síti X napsal: „Nechci, aby se prosadil nový Hitler, za každé sdílení dám ukrajinské armádě sto dolarů na chytré drony.“ Neuplynulo ani dvacet čtyři hodin a retweetů bylo tolik, že se částka vyšplhala na mezní hodnotu: padesát milionů korun. Nejvíc, co kdy český byznysmen na obranu proti ruským agresorům z vlastních peněz věnoval. V rozhovoru pro HN Jan Barta vysvětluje, proč to udělal, jak celou situaci civilizační obrany vidí, v čem je podle něj naděje a čeho se naopak i v Česku bojí.

Jak vás vlastně napadlo jít do takové akce na síti X?

Jednak to byla lehká deprese. Ukrajina teď trochu prohrává, Rusko má převahu, dobylo Avdijivku, v USA je zamrzlé financování, do toho putinovci zabili opozičního lídra Alexeje Navalného. Takže mě to emočně dovedlo k akci. Nejdřív jsem si říkal, že pošlu další peníze sám. Ale pak jsem udělal toto, protože si myslím, že by to mohlo lidi inspirovat k tomu, aby posílali peníze na obranu Ukrajiny sami. Zvolil jsem ve své výzvě přirovnání k druhé polovině třicátých let dvacátého století, aby si lidé uvědomili, že pokud nyní přispějí, tak svými penězi pomáhají zastavit podobné zlo, jaké se tehdy vzmáhalo v Německu. Myslím, že kdyby se teď lidi podívali dozadu a mohli vrátit čas, tedy zastavit Hitlera, tak by pro to udělali všechno. A já jim chci říci, že můžou teď udělat přesně tohle.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč si byznysmen vybral zrovna drony.

Co si myslí o Putinovi a Rusku.

Jak vidí šance Evropy, kdyby se musela bránit sama bez USA.