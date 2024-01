Zkrácená valorizace penzí u Ústavního soudu obstála, důchodci si tak finančně nepolepší. Soud zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů. Výrok oznámil předseda soudu Josef Baxa, odůvodnění čte soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, který po opakovaných poradách ústavních soudců nahradil původního zpravodaje Jan Svatoně. Sněmovnu soudu ve středu zaplnili novináři a veřejnost, zejména důchodci. Po oznámení výroku zazněl v sále výkřik "Hanba!".

Vláda loni v čase vysoké inflace jednorázově upravila valorizační mechanismus. Penze tak sice stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel zhruba o tisícikorunu měsíčně. Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností. Návrh na zrušení valorizační novely podala skupina 71 poslanců hnutí ANO, za které jednala Alena Schillerová. Poslanci ANO se domnívají, že důchodci měli vzhledem k inflaci nárok na výraznější nárůst penzí.

Ústavní soudci se návrhem zabývali na více než deseti uzavřených jednáních pléna, tedy sboru všech 15 soudců a soudkyň. Svolali také veřejné ústní jednání, první po necelých pěti letech, kde jako svědci vypovídali ekonomové, statistici, státní úředníci, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dotazy soudců směřovaly nejčastěji k tomu, jaké informace a podklady o očekávané inflaci měla vláda od odborníků k dispozici během roku 2022, a zda tedy s předstihem věděla o nutnosti mimořádné valorizace penzí. Oba ministři se chystají k soudu také ve středu aby vyslechli verdikt.

Minulý týden soudci na jedné z neveřejných porad pléna dospěli k rozhodnutí. Zřejmě se nerodilo snadno, protože původního soudce zpravodaje Jana Svatoně nahradil nový, a to Vojtěch Šimíček. Znamená to, že Svatoň navrhoval řešení, které nezískalo dostatečně silnou podporu. Pro zrušení právní úpravy by muselo hlasovat devět z 15 soudců. Ať už bude rozhodnutí jakékoliv, lze očekávat, že ho doprovodí odlišná stanoviska, takzvané disenty některých soudců. Někteří odborníci oslovení ČTK se kloní spíše k tomu, že soud ponechá valorizaci v platnosti, další ale nacházejí důvody pro zrušující zásah, například kvůli tomu, že vládní většina novelu protlačila Sněmovnou ve stavu legislativní nouze.