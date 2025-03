Sociální demokracie slibuje důchodcům 10 000 korun ročně navíc, chce snížit zdanění práce a zajistit růst minimální mzdy na 31 000 korun v roce 2028. Programové cíle pro podzimní volby do Sněmovny představila na sobotní stranické konferenci v Praze předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Patří k nim také vrácení věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 let a zavedení až desetitisícového příspěvku dětem na kroužky nebo tábory. Sociální demokracie v minulých volbách před čtyřmi lety vypadla ze Sněmovny a nyní se její preference pohybují kolem dvou až tří procent.

Nynější koaliční vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podle Maláčové zklamala, neplnila sliby a nedělala nic proti propadu životní úrovně. „Vláda jen přihlížela tomu, jak rostou ceny potravin a energií. Od rána do večera se řeší jen zahraniční politika,“ řekla.

Pozastavila se nad plánem nynějšího kabinetu zvyšovat obranné výdaje postupně v následujících letech ze dvou na tři procenta hrubého domácího produktu. SOCDEM podle Maláčové souhlasí se dvěma procenty a nevidí důvod, proč by neměla stačit.

Zvyšování výdajů na zbrojení je podle předsedkyně sociální demokracie další cesta, jak „osekávat sociální stát“. „Sociální demokracie chce akceschopnou armádu, ale nemá to jít na úkor důchodců a pacientů,“ zdůraznila. Místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek podotkl, že pokud chce americký prezident Donald Trump zastavit válku Ruska na Ukrajině, „neměli bychom mu házet klacky pod nohy“.

Zavedení 13. důchodu 10 000 korun vypláceného každý rok před Vánocemi zdůvodňuje SOCDEM růstem cen potravin, energií a bydlení. Před 16 lety měla tehdy ještě ČSSD pod vedením Jiřího Paroubka obdobný plán, chtěla důchodcům dávat ročně 2400 korun navíc. Zdanění práce chce sociální demokracie snížit zvýšením slevy na poplatníka tak, aby zaměstnancům zůstalo každý měsíc o 1000 korun víc. Minimální mzda je letos 20 800 korun a sociální demokraté ji chtějí zvyšovat každoročně o 3000 korun, což má vytvořit tlak na zvýšení ostatních mezd.

Nynější kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 prosadil důchodovou reformu s postupným zvyšováním věku pro odchod do starobního důchodu do 67 let, SOCDEM slibuje návrat na 65 let, stejně jako dvojice sněmovních opozičních hnutí ANO a SPD. Ženy by podle programu sociální demokracie mohly do důchodu o rok dřív za každé vychované dítě. Příspěvek až 10.000 korun na kroužky, tábory, školní lyžařské a sportovní zájezdy či školy v přírodě by byl určený podle plánů sociální demokracie pro děti od šesti do 18 let.

V energetice by sociální demokracie zestátnila nyní polostátní energetickou společnost ČEZ a zavedla by regulaci cen elektřiny. Zlepšit dostupnost bydlení chce zajištěním 20.000 státních bytů ročně. Investici odhadovanou na 80 miliard korun ročně by SOCDEM chtěla financovat úvěry od Evropské investiční banky a z výnosu sektorové daně, kterou by zavedla pro velké korporace.