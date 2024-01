„Uvědomujeme si, že otevíráme dnes jenom na část dne, jenom část vyvýšeného přízemí, ale je to pro nás obrovský krok k uzdravování,“ uvedla děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková poté, co na několik hodin otevřela fakulta měsíc po tragické střelbě své dveře. Součástí akce nazvané Pootevření fakulty, na kterou se předem registrovalo přes 300 studentů, jsou minipřednášky, výměna knih či hudební vystoupení.

Zástupci fakulty a univerzity před otevřením budovy uvedli, že cílem akce je pomoci vrátit se po tragédii k akademickému životu a společně se vyrovnat s tím, co se před Vánocemi v budově stalo. Student fakulty tehdy zastřelil 14 lidí a pak sám sebe.

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková poděkovala studentům, kteří se podíleli na organizaci nejen dnešní akce, vedení fakulty za otevřenost a vstřícnost a ostatním vysokým školám i veřejnosti za podporu.

Výuka v letním semestru má i v hlavní budově FF UK kromě čtvrtého patra, které je nejvíce poničené, začít 19. února. Výuka ze čtvrtého patra se zatím přesune do jiných budov. Při policejním zásahu na fakultě bylo zničeno bezmála 140 dveří, které jsou nefunkční a bude je třeba opravit, což si vyžádá několik milionů korun. Poničení dveří vzniklo při zásahu policie, protože lidé zamčení v místnostech často nechtěli otevřít a policisté museli dveře vylomit.

Proděkan FF UK Martin Pehal uvedl, že všechny dnešní akce jsou zaměřeny na pietní připomenutí událostí z 21. prosince, které si vyžádaly 14 obětí z řad studentů a pedagogů a 25 zraněných. Částečné otevření fakulty podle něj vychází z doporučení psychologů, podle nichž návrat na místo střelby je důležitou součástí uzdravování.

Skupinových podpůrných setkání se zúčastnilo přes 1000 lidí, více než stovka pak pokračovala individuálními sezeními pro zmírňování stresu a práci s akutním traumatem. „Pokud účast na setkání nevede k redukci stresu, mohou lidé pokračovat na sezení, na kterých již psycholog s dotyčným pracuje individuálně,“ uvedl psycholog a expert na psychologii mimořádných událostí Štěpán Vymětal s tím, že zásadní bylo zajištění pomoci co nejrychleji. „Vycházíme z předpokladu, že když poskytneme krizovou intervenci a podporu rychle, tak potom lidé nebudou mít potřebu dlouhodobé podpory,“ řekl. Doplnil, že tři čtvrtiny lidí, kteří přežijí velké neštěstí, se zotaví samo s podporou svých blízkých.

Na pomoci postiženým se kromě univerzity a fakulty podle psychologa podílely složky integrovaného záchranného systému či neziskové organizace jako Český červený kříž nebo Bílý kruh bezpečí. Na FF vznikl intervenční tým složený ze 70 studentů s výcvikem krizové intervence. "Mobilizace z naší strany proběhla naprosto okamžitě," řekla dnes jeho členka Karolína Faberová.

Dodala, že její tým se snaží být studentům co nejvíce k dispozici. "Je to jako přijít si popovídat za kamarádem. I díky výcvikům, které máme, tak i víme, kdy odkázat na další pomoc, ale zároveň se to snažíme nepsychologizovat a podporovat odolnost těch lidí," vysvětlila.

Fakulta po tragické střelbě zrušila výuku do konce zimního semestru a v lednu se na pomoc lidem ze školy i na pomoc veřejnosti vyrovnat se s tragickou událostí začaly konat různé akce v rámci Měsíce pro fakultu. Součástí měsíční iniciativy je i udržování pietního ohně na náměstí, který má hořet celý leden. Měsíční iniciativu ukončí 30. ledna koncert ve Dvořákově síni Rudolfina.