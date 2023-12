Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v centru Prahy zůstane po tragické střelbě z 21. prosince uzavřena minimálně do konce ledna. Univerzita Karlova to uvedla ve čtvrtečním prohlášení, které zaslala ČTK. Před týdnem tam student školy zastřelil 14 lidí, studentů i pedagogů fakulty, dalších 25 zranil. Informace o organizaci akademického roku na fakultě a následného zkouškového období by měli studenti a zaměstnanci dostat co nejdříve. Rektorka UK Milena Králíčková ČTK po jednání s děkany všech fakult univerzity řekla, že by to mělo být v pátek. Na ostatních fakultách by se měla zachovat běžná výuka s doporučením citlivého přístupu s ohledem na nedávné tragické události.

Krizový štáb univerzity, který od úterý zasedá kvůli hrůznému činu z minulého týdne, bude jednat i v pátek. „Kompletní informace k tomu, jak to bude probíhat na filozofické fakultě, půjdou nejpozději zítra (v pátek) směrem k akademické obci filozofické fakulty. Na ostatních fakultách předpokládáme a věříme, že dodržíme původní harmonogram akademického roku, takže bude realizováno zkouškové období a letní semestr jako takový,“ řekla ČTK Králíčková. Ráno v České televizi naznačila, že zkoušky by mohli studenti FF UK skládat on-line, využít by mohli i jiné budovy univerzity.

„Hlavní budova Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí zůstává z pochopitelných důvodů uzavřena s platností minimálně do konce ledna 2024. O přesném termínu znovuotevření hlavní budovy bude FF UK informovat,“ uvedlo ve čtvrtek vedení UK a fakulty ve společném prohlášení adresovaném zaměstnancům a studujícím.

S děkany se Králíčková shodla na tom, že proces uzdravování bude pro celou univerzitu dlouhodobější. „To budou týdny, možná měsíce, kdy musíme být navzájem k sobě citliví a vstřícní,“ uvedla rektorka. Na čtvrtečním jednání řešila rektorka s děkany i bezpečnostní opatření. Ta se ale podle Králíčkové liší ve vztahu k tomu, o jakou fakultu či budovu jde. Jiná opatření podle ní budou mít novější budovy například se vstupem na karty a jiná historické budovy v centru Prahy. „Nemohu říct nějaké plošné opatření, Univerzita Karlova má přes 190 budov,“ doplnila Králíčková.

Před budovu Karolina na Ovocném trhu i před budovu fakulty na Palachovo náměstí od minulého týdne neustále chodí lidé, aby uctili oběti tragické střelby. Na místě hoří tisíce svíček, lidé tam nosí i květiny, fotografie či vzkazy pro oběti. Do rektorátu je kvůli tomu možné vstupovat jen z Celetné, vstup z Ovocného trhu není možný. Univerzita teď řeší, jak s pietními místy naložit, zachová je minimálně do začátku ledna. „Pietní místa u Karolina Univerzity Karlovy na Ovocném trhu a hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí budou zachována minimálně do 3. ledna 2024 včetně. V přípravě jsou následné symbolické pietní akce, které budou v lednu 2024 probíhat a o jejichž konkrétní podobě budou FF UK i vedení UK v brzké době informovat,“ uvedla univerzita.

Většina osobních věcí, zhruba tři čtvrtiny, které museli lidé nechat v budově fakulty při útěku před střelcem a evakuaci, se již vrátila majitelům. Další výdej bude pokračovat od 4. ledna do konce měsíce, a to každý čtvrtek od 08:00 do 16:00 a každé úterý od 11:00 do 18:00 v budově UK POINT na adrese Celetná 13.