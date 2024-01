„Potenciál vytvořit si závislost máme všichni, ale záleží na životním období. Obecně se říká, že nejrizikovější pro vznik závislosti je věk mezi patnácti až pětadvaceti lety,“ upozorňuje adiktolog Aleš Kuda. Ačkoliv alkohol z návykových látek mezi Čechy vede, podle něj teď Češi stále více propadají jiné závislosti, která začíná už v našich lékárničkách. Stále více z nich totiž zneužívá léky.

Hypnotika a anxiolytika. To jsou dvě skupiny léků, které pomáhají pacientům nejen se spánkem a s úzkostmi, ale na kterých je také podle adiktologa Aleše Kudy stále více Čechů závislých. Podle poslední zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti má s takovými léky problém už přes více než milion Čechů. „A čísla rostou velmi výrazně,“ říká odborník, podle kterého je právě závislost na lécích nejtěžší na uzdravení.

„Problém je v tom, že jsme odmalička vychováváni ve společnosti, která věří, že na všechno je nějaký lék. Jsme vedeni k tomu, že nemusíme mít jakýkoliv diskomfort, ale můžeme si vzít pilulku," kritizuje expert na závislosti a doplňuje, že ačkoliv jsou rizikovější léky na předpis, ani to nemusí zabránit jejich zneužívání. A to i proto, že se v Česku daří nelegálnímu trhu. „Lidé, kteří zneužívají léky ve vysokých dávkách, je už nezískávají od lékařů, ale dost často na černém trhu,“ popisuje adiktolog.

Kuda také dodává, že závislost na lécích se nevyhýbá ani mladistvým, mimo jiné i kvůli tomu, že domácí lékárničky jsou často velmi dobře vybavené. „U dětí je navíc jednoznačný nárůst úzkostí a depresí a to jde ruku v ruce s tím, že sahají i po lécích,“ vysvětluje odborník, podle kterého by měli rodiče sledovat jakékoliv proměny studijních výsledků, změny zájmu o koníčky a okolí a vždy takovou situaci s dětmi komunikovat.

Adiktolog v rozhovoru vysvětluje i to, co nás k závislosti předurčuje, a také vyvrací tvrzení, že závislosti propadají jen slabí jedinci, kteří nemají „dostatečnou vůli“. Mohou ale v závislosti hrát roli i geny? „Je to prokazatelné u alkoholu, protože to, jaké množství alkoholu vydržíme, je odvislé od toho, jak holdovali alkoholu naši předci,“ dodává Kuda.