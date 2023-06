Novým ústavním soudcem by se mohl stát někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu (ICC) Robert Fremr. Návrh na souhlas s jeho jmenováním v pondělí prezident Petr Pavel předložil Senátu. Horní parlamentní komora má o nominaci rozhodnout do dvou měsíců. Fremr by mohl u Ústavního soudu obsadit místo po Vladimíru Sládečkovi, jehož mandát skončil 4. června.

Fremr se specializuje na trestní a mezinárodní právo, působil i jako soudce Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu. V současnosti je pětašedesátiletý Fremr místopředsedou Vrchního soudu v Praze.

Fremr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1982 se stal soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, v roce 1986 přešel k Městskému soudu v Praze. Od roku 2004 působil u Nejvyššího soudu. V letech 2006 až 2008 a 2010 až 2011 byl soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, poté byl po deset let soudcem Mezinárodního trestního soudu, jehož místopředsedou se stal v roce 2018 na tříleté funkční období.

Fremr v soudcovské praxi řešil osvobození sochaře Pavla Opočenského, který byl souzen za zabití v sebeobraně, byl u odsouzení komunistického ministra spojů Karla Hoffmanna za přerušení vysílání Československého rozhlasu během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Potvrzoval doživotí manželům Jaroslavovi a Daně Stodolovým za vraždy osmi seniorů.

Od října do listopadu 1989 byl Fremr členem tehdejší Komunistické strany Československa. Vynesl poslední rozsudek smrti v tehdejším Československu, poprava ale v prosinci 1989 nebyla vykonána a trest smrti, jehož se Fremr stal odpůrcem, byl změněn na doživotí. V roce 2020 získal Fremr titul Právník roku v oboru trestní právo.