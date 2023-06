Máme skvělou historii a před sebou ještě lepší budoucnost. Ambice Michala Šmardy (ČSSD) po jeho znovu zvolení do čela sociální demokracie nejsou vůbec malé. Podle něj nastává nová etapa, která povede k návratu strany do Sněmovny. Pomoci má hlavně změna názvu – Česká sociální demokracie (ČSSD) končí, nahrazuje ji Sociální demokracie a používat se má zkratka SOCDEM. Logo růže zase nahradí stylizovaný okvětní lístek.

Šmarda v tajné volbě porazil místopředsedu Břetislava Štefana, který je starostou městské části Brno-Líšeň, a někdejšího stranického místopředsedu Lubomíra Zaorálka, který v byl minulosti také ministrem zahraničí i kultury.

Šmarda na stranickém sjezdu dostal 97, tedy zhruba 56 procent hlasů. Zaorálka volilo 58 delegátů, což představovalo přes 32 procent. Štefan získal 20 hlasů, asi 11 procent. „Sociální demokracie je schopná dát do pořádku hrozivé deficity, kterých současná vláda dosahuje. Máme připravená opatření, která způsobí, že během dvou let od jejich přijetí Česká republika může ve svém rozpočtu dosáhnout ročně výsledku až o 200 miliard lepším,“ uvedl po svém znovuzvolení Šmarda.

O těchto postupech bude teprve sjezd jednat, sociální demokraté podle svého předsedy mají připravený program jak reagovat na změny na trhu práce, jak reagovat na nástup umělé inteligence, má připravený postup pro rozvoj bydlení. Pokud by se podařilo straně prosadit její plán, znamenalo by to výstavbu 400.000 nových bytů, uvedl Šmarda.

Za jednoznačný cíl strany označil návrat do Sněmovny a získání vlivu na řízení státu. Sociální demokraté se ale podle něj poučili z předchozích chyb a slíbil, že za jeho vedení strana už nikdy nebude prodávat svůj program za pár funkcí. „Sociální demokracie potřebuje vstoupit do Poslanecké sněmovny, aby skončilo období přešlapování ČR na místě. Potřebuje vstoupit do Sněmovny proto, aby nabídla realistický program, který ukončí nesmyslnou chaotickou politiku současné pravicové vlády a zároveň nepřipustí, aby se moci v České republice chopili nacionalisté, populisté nebo nepřátelé demokracie,“ uvedl Šmarda. Někteří delegáti současnému vedení vytýkali, že strana a její názory nejsou zatím moc slyšet. I to plánuje Šmarda změnit, mimo jiné větší aktivitou na sociálních sítích, pravidelnými tiskovými konferencemi, výjezdy do krajů.

V minulých volbách strana ze Sněmovny vypadla. V porovnání s dobou před zhruba deseti lety podstatně ztratila také v Senátu, v němž má jednoho zástupce. Šmarda řekl, že delegáti sjezdu dali nahlas najevo, „že se sociální demokracie vrací a Česká republika má velkou šanci na lepší budoucnost“.

V současnosti se preference Sociální demokracie pohybují podle průzkumů kolem čtyř procent hlasů. Hranice pro vstup do dolní komory je jeden procentní bod výše.