Za rok a měsíc se Michalu Šmardovi v čele ČSSD podařilo stranu skoro oddlužit, uskromnit se a osekat náklady na provoz tak, aby v nejbližších letech byla aspoň po finanční stránce v klidu. S volebními výsledky je to však ještě těžší. Od roku 2018 strana propadává ve všech volbách, předloni se nedostala ani do sněmovny. Jak nepříznivý trend změnit, má říci sjezd, na kterém se tuto sobotu v Brně setkají přes dvě stovky straníků.

Jedním z hlavních Šmardových cílů už dříve bylo vytvořit v čele s ČSSD levicovou koalici. Podobně jako se to podařilo pravostředovým stranám v rámci koalice Spolu. „Zatím se to moc nedaří,“ přiznává Šmarda. „Ale každé takové směřování chce čas. Že najdeme slušnou levicovou alternativu k populistickým uskupením, to je práce na roky,“ říká.