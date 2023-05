Opatření regulující prodej produktů s CBD z konopí nyní v platnost nevstoupí. Ve středu se na tom domluvili premiér Petr Fiala (ODS), vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) a ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Pracovní skupina má najít způsob, jak kanabidiol (CBD) vyjmout ze zákazu týkajícího se takzvaných nových potravin. Látku řada lidí používá k potlačení úzkosti, zmírnění bolestí či proti nespavosti.

Skupina také bude pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly. Kdyby tyto látky do zákazu spadly, znamenalo by to podle Fialy zásadní komplikaci pro uživatele i řadu českých podnikatelů. Poprvé bude skupina jednat ve středu odpoledne.

Jakákoliv potravina s obsahem CBD musí být k prodeji na evropském trhu schválena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Ten má sice na stole už skoro deset let žádosti o schválení téměř dvou stovek takových produktů, dosud o nich ale nerozhodl. Aktuálně přišel s tím, že k posouzení nemá dostatek informací o dopadech látky na lidské zdraví. Ty nyní musí výrobci dodat.

Na oznámení úřadu měl Nekula v plánu reagovat úplným zákazem všech konzumovatelných produktů obsahujících CBD, a to od poloviny letošního června. Zdůvodnil to obavami o bezpečnost a zdraví spotřebitelů.

V českých e-shopech se dají často koupit konopné oleje s obsahem CBD, které jsou opatřené kapátkem a konzumují se umístěním pod jazyk, kde se látka vstřebá do sliznic. Jsou proto stejně jako například bonbony s obsahem CBD považované za potravinu.

Fiala krátce poté avizoval, že zákaz CBD nepodpoří. „Návrh na zákaz CBD extraktu v potravinách nepovažuji za šťastný a potvrzuje to i zpětná vazba, kterou mám od občanů a podnikatelů,“ reagoval minulý týden premiér na Twitteru. Oznámil také, že požádá Nekulu, aby zkusil najít jiné řešení, než jakým je úplný zákaz produktů obsahujících látku CBD z konopí.

Jedním řešením situace s CBD by mohl být návrh národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, který je poradcem premiéra Fialy. Podle něj by mohla vzniknout speciální kategorie takzvaných psychomodulačních látek, které by mohly být regulované v nižším stupni.

Tam by se řadilo nejen CBD, ale i konopné HHC (syntetická verze psychotropního THC) a kratom, který lidé užívají zejména pro jeho povzbuzující účinky. Pro tuto skupinu látek by pak zákon přesně definoval, v jaké koncentraci se smí prodávat. Koupit by je také mohli jen lidé nad 18 let věku a pouze osobně, tedy ne prostřednictvím automatů. Prodejci by pro český trh také museli získat od státu speciální licenci. Podle Vobořila by se zároveň z těchto produktů platila spotřební daň. Její výše se zatím diskutuje.

Nyní také připadá v úvahu i možnost zmíněné látky nejdříve zakázat a poté si vzít čas na projednání Vobořilova návrhu. Ten by totiž stejně nejdříve museli schválit poslanci i senátoři a následně podepsat prezident jako novelu zákona o návykových látkách.

„Myslím, že situace je tu taková, že by to mohlo jít i do zrychleného řízení. Potřebujeme přísně regulovaný trh. Zákaz by znamenal, že se to celé přesune na černý trh a vzniknou jen další náhražky. Je to pořád dokola,“ řekl HN Vobořil.