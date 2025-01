Léčebné konopí budou moci na chronickou bolest nově předepsat i praktičtí lékaři. Pacienti také budou moci nově na jeden recept získat až tříměsíční dávku. Počítá s tím změna vyhlášky, která bude platit od letošního dubna. Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), lékaři loni předepsali 318,7 kilogramu léčebného konopí a užívalo ho průměrně kolem 3300 pacientů měsíčně.

Nejčastěji se jím lidé léčili kvůli neutišitelné bolesti, na kterou nezabírají jiné léky, ale také jako součást léčby rakoviny nebo kvůli následkům chemoterapií, AIDS, Parkinsonově nemoci nebo roztroušené skleróze. Předepisujících lékařů bylo zatím zhruba 250, nově to budou moci být i všeobecní praktičtí lékaři.

„Ministerstvo zdravotnictví dospělo k závěru, že je důvodné, aby v indikaci chronická neutišitelná bolest byla doplněna specializovaná způsobilost lékaře – všeobecné lékařství. V ostatních indikacích by léčba konopím měla být výhradně v působnosti specialistů,“ uvedlo MZd v důvodové zprávě k vydání vyhlášky.

Nově bude také možné předepsat léčebné konopí pacientům mladším 18 let v případě, že půjde o poskytování takzvané paliativní péče, tedy péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, nebo o děti s onkologickou nebo hematoonkologickou diagnózou. Lékaři také nebudou muset každý rok SÚKL hlásit údaje o všech pacientech, kterým konopí předepisují, včetně podrobností o jejich léčbě.

Od roku 2015, kdy se mohli v ČR začít léčit konopím první pacienti, ho lékaři předepsali téměř 940 kilogramů. Podle zákona má pacient nárok na nejvýše 180 gramů sušiny léčebného konopí na měsíc nebo od něj odvozené množství konopného extraktu.

Zákonodárci schválili využití konopí k léčbě v roce 2013, k prvním pacientům se dostalo o rok později. Zdravotní pojišťovny ho hradí od roku 2020, platí 90 procent ceny, maximálně 30 gramů měsíčně. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2022 zaplatila za asi 3200 pacientů 17,2 milionu korun. Náklady celého veřejného zdravotního pojištění v tom roce přesáhly 420 miliard korun.

Podle Zprávy o nelegálních drogách v České republice 2024, kterou vydává Národní koordinační středisko pro drogy a závislosti, užila konopí pro samoléčbu někdy v životě až 25 procent populace starší patnácti let. V posledním roce to bylo devět až 14 procent, tedy 800 tisíc až 1,3 milionu osob. „Zatímco míra rekreačního užívání významně klesá s věkem respondentů, užívání konopí z důvodu samoléčby s věkem respondentů roste,“ uvedli autoři zprávy s tím, že nejvyšší je mezi lidmi nad 55 let.

Úpravu týkající se konopí schválila vláda koncem loňského roku při širší reformě trestního práva. Legální by podle ní bylo pěstování nejvýš tří konopných rostlin s obsahem THC nad jedno procento a držení nejvýš 50 gramů konopí venku a 25 gramů doma. Piráti na tiskové konferenci tento týden uvedli, že chtějí zavést regulovaný trh s konopím, který by do rozpočtu přinesl až tři miliardy korun ročně. Umožnit by měl konopné spolky pro společné pěstování nebo prodej ve specializovaných provozovnách.