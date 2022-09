Odhaduje se, že 40 procent Čechů konzumovalo marihuanu alespoň párkrát za život. „To už je tak velké množství lidí, že si musíme říct, že prohibice není možná,“ říká v rozhovoru s HN národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Společně s Piráty nyní pracuje na zákoně, který by v Česku nastavil pravidla pro regulovaný trh s konopím. A to formou licencí pro pěstitele a prodejce a registru pro uživatele, kteří by si mohli na měsíc koupit jen určité množství konopí. Vobořil věří, že státu by regulovaný trh mohl přinést miliardy na daních ročně.

HN: Proč chcete regulovaný trh s konopím?

Všichni si myslí, že v případě konopí je jediné neextrémní řešení prohibice. Zakázat nějaké chování do té míry, že ho budeme trestat vězením, je ale podle mě extrémní a musí to mít důvod. Každá represe má vždy negativní dopady, v jakékoli oblasti. V oblasti typů látek, jako je konopí, bude nejúčinnější kontrolovat přímo trh.

HN: Co by regulace trhu s konopím znamenala pro stát?

Bude to hodně záležet na tom, jak bude stát proaktivní. Německo se například rozhodlo otevřít trh s konopím, legislativně to bude řešit letos. Mluví o výnosu nějakých pěti miliard eur na daních. To znamená, že mají trh o velikosti tak 40 miliard eur. Jde ale o skeptický odhad a může to být daleko víc. Bude tedy otázka, jestli český stát udělá totéž, co udělal s léčebným konopím, kde zakázal jeho export. Konkrétní čeští politici se rozhodli, že vývoz zbojkotují, a máme tak například na tom německém trhu nulový podíl. Můžeme pokračovat takhle, nebo se to můžeme rozhodnout podpořit.

Zbývá vám ještě 80% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 80% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.