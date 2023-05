Letos je kvůli silným ročníkům vysoký počet zájemců o střední školy, zejména o místa na gymnáziích soupeří enormní množství žáků. Internet se plní příběhy rodičů, jejichž děti se ze dvou možných škol nedostali ani na jednu a nyní zoufale hledají místa ve druhém kole. To ale například ve Středočeském kraji vypsala jen jedna škola, v Praze jen kolem dvaceti. Zájemců jsou ale tisíce. Osobně musí do škol doručit přihlášky, často stojí v dlouhých frontách.

Podle nastupujícího ministra školství Mikuláše Beka (STAN) patří současné nastavení přijímacího řízení do minulého století. „Je jasné, že má probíhat elektronicky,“ uvedl na tiskové konferenci, kde představil své priority v úřadu. Ředitelé škol souhlasí. Varují ale před tím, že pokud se zároveň prosadí možnost podat více přihlášek na střední školy než současné dvě, mohlo by to znamenat, že si školy k povinným testům od Cermatu nebudou moct přidávat vlastní testy nebo pohovory, jak jsou zvyklé.