Své kolegy v hnutí ANO překvapil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák prohlášením, že jeho hlas v prezidentské volbě dostane Petr Pavel, a ne stranický šéf Andrej Babiš. To bylo něco v hnutí ANO doposud nemyslitelného. Po volbě proto Vondrák složil funkci místopředsedy hnutí. A počítá s tím, že už nebude kandidovat na poslance.

Ve středu jste opustil post místopředsedy hnutí ANO. To už ale uteklo několik týdnů od okamžiku, kdy jste veřejně oznámil, že budete za prezidenta volit Petra Pavla, a ne vašeho předsedu Andreje Babiše. Spadlo to z vás?

Samozřejmě to byl velký mediální tlak. Já jsem si dokonce nařídil, že nebudu komunikovat mezi prvním a druhým kolem voleb. Samozřejmě se pak vše po druhém kole nahromadilo. Nicméně vnitřně jsem si srovnal, co chci a co nechci, a s tím jsem do toho předsednictva šel. Samotné jednání předsednictva už pro mě bylo jen to, na co jsem byl připraven.