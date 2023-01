Prezidentský kandidát Petr Pavel za velkého zájmu médií odevzdal v pátek po 15:00 svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb na obecním úřadě v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Doprovázela ho manželka Eva. Do malé obce na Podřipsku za kandidátem na post hlavy státu přijely desítky novinářů. Místní mu vyjádřili podporu prostřednictvím různých nápisů umístěných v obci. Pod cedulí Černouček je nápis Pavlov.

Bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel dosáhl nejlepšího výsledku v prvním kole letošní prezidentské volby z okrsků v Česku právě v Černoučku. V obci Pavel získal 81,61 procenta hlasů. Druhý Andrej Babiš obdržel v generálově bydlišti 12,56 procenta hlasů. Volební účast v obci byla 86,36 procenta. Obálku odevzdalo 228 voličů.

Pavel v obci na dohled od Řípu bydlí několik let a lidé ho tu dobře znají. Jeho manželka Eva je zastupitelkou obce s 264 voliči.

Velký zájem o hlasování v současnosti nejznámějšího obyvatele obce starostka Lucie Kavánová (SNK Černouček 2022) očekávala. Jediná volební místnost se nachází na obecním úřadě, který sídlí v místě bývalé základní školy. Oproti prvnímu prezidentskému kolu se přestěhovala. Namísto malého prostoru v přízemí je teď voličům k dispozici jedna ze tříd. Parkování automobilů v obci usměrňovali hasiči.

Největším úkolem pro obec bylo podle starostky do druhého kola připravit větší volební místnost. „Třídu jsme dali do pořádku, vymalovali, nechali ušít závěsy. Snažíme se vyjít vstříc médiím. Počasí už není na postávání venku, zahraniční novináři šli jako první ke kamnům,“ řekla starostka. Na Pavla čekalo několik desítek lidí před úřadem. S manželkou po volbě zamířil do místní hospody. „Spontánně si sousedé řekli, že by se chtěli s Petrem Pavlem potkat, tak připravili takovouto akci. V hospodě se budou také v sobotu sledovat výsledky,“ uvedla Kavánová.

Co by pro obec znamenalo, pokud by Pavel vyhrál, si prý starostka nedovede přestavit. „Pro mě to bude znamenat, že se budu zase věnovat úředním věcem, které teď kvůli přípravě voleb stály. A máme paní Evu v zastupitelstvu, zatím jsme se bavily o tom, že pokud by se stala první dámou, tak by i tak zůstala řadovou členkou zastupitelstva,“ uvedla starostka.

Pavel po sousedském setkání v místní hospodě pojede ještě do Divadla na Vinohradech v Praze. Řekl, že za nejhezčí momenty prezidentské kampaně považuje poslední velká setkání na náměstích. „Něco takového jsme opravdu nečekali. Stát před plným náměstím, které vám vyjadřuje podporu a je z něj cítit pozitivní náboj, který připomínal rok 1989, je něco úžasného,“ uvedl. Za negativní považuje podle svých slov „podpásové útoky“. „Vadilo mně, že v kampani před druhým kolem bylo hodně lží a překrucování faktů, to si myslím, že by v takové míře v kampani na prezidentský úřad být nemělo,“ řekl.

Podle Babiše jsou volby referendum o něm

Lidé by měli jít volit, protože rozhodují o budoucnosti země, řekl novinářům prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) po odevzdání hlasu v prezidentské volbě v Průhonicích. Volby označil za referendum o sobě. Doufá v „obrovskou“ volební účast.

K volební urně tentokrát bývalý premiér dorazil pouze se svou manželkou Monikou, nedoprovodily je děti Vivien a Frederik jako v prvním kole. Vivien už měla podle Babiše odvoleno, Frederik je ve škole v zahraničí.

Babiš několikrát řekl, že by se v případě zvolení snažil o komunikaci s premiérem Petrem Fialou (ODS), aby společnost nezůstala rozdělená a nerostla nevraživost mezi lidmi. Uvedl, že pro pět stran vládní koalice v předloňských sněmovních volbách hlasovalo 46 procent oprávněných voličů, zbytek má zastoupení v opozici, nebo vůbec.

Andrej Babiš s manželkou volí během 2. kola prezidentských voleb. Foto: ČTK

Ocenil, že poslední dvě debaty v televizi Nova a v Českém rozhlase byly neútočné. Řekl, že pokud by se prezidentem stal jeho protikandidát Petr Pavel, vyzval by své podporovatele, aby nepokračovala nenávist z poslední fáze kampaně.

Hlava státu by podle Babiše měla být pracovitá, znát problémy lidí a mít přehled o jednotlivých resortech. Domnívá se, že má pro to dobré předpoklady. Pokud se lidé mají hůř než za jeho vlády, měli by jej volit v prezidentské volbě, míní.

V případě zvolení by navštívil jako první státy Visegrádské skupiny, kam kromě Česka patří Slovensko, Polsko a Maďarsko. Zaměřit by se chtěl na Hradě na analýzu legislativy. „Nechal bych si udělat analýzu všech zákonů, které jsou ve sněmovně,“ uvedl. Pak by se k nim vyjadřoval nebo o nich hovořil s premiérem.

Po volbách podle Babiše zasedne bez ohledu na výsledek předsednictvo hnutí ANO, jehož je předsedou, a zhodnotí jeho kandidaturu. Sám se chce také zaměřit na zlepšení své životosprávy.

Podle Fialy byla kampaň místy „skutečně odporná“

Fiala očekává ve druhém kole prezidentské volby vysokou volební účast. Věří, že voliče neodradila tvrdá, místy podle něj „skutečně odporná“ kampaň. S vítězem se chce brzy sejít. Sám vyjádřil podporu generálovi ve výslužbě Pavlovi.

„Viděli jsme velmi nepříjemnou volební kampaň, možná nejhorší v novodobé historii ČR,“ řekl novinářům Fiala. Objevovaly se podle něj útoky na lidské vášně, vyvolávání strachu, zpochybňování mezinárodních závazků Česka. Podle Fialy to mělo za cíl odradit voliče, sám však věří, že se to nepovedlo – a znovu veřejnost vyzval, aby v maximální míře využila volebního práva.

Premiér Petr Fiala volí během 2. kola prezidentských voleb. Foto: ČTK

„Vybíráme člověka, který nás bude reprezentovat v zahraničí, který má důležitou funkci, aby spojoval společnost, aby respektoval ústavu, aby dokázal moderovat konflikty,“ řekl premiér. Společnost je podle něj rozdělená, k čemuž přispělo používání nečestných metod v kampani.

„Kdybychom se omezovali na slušnou politiku, respekt k politickým soupeřům, výměnu argumentů, jak se o to mnozí z nás snaží, tak by společnost takto rozdělená nebyla,“ míní. Od nového prezidenta očekává, že se pokusí společnost znovu spojit, že bude komunikovat s různými částmi politického spektra, s parlamentem i vládou. Nebýt zkušenosti z posledních let, byla by to vlastně samozřejmost, podotkl Fiala.

S vítězem voleb se chce premiér brzy setkat a blahopřát mu. „Budeme se bavit o tom, jaká budou pravidla naší spolupráce a jak budeme dál postupovat,“ uzavřel Fiala. Času na jednání je podle něj dost, prezident Miloš Zeman zůstává ve funkci ještě do března.