Volby do sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO, obdrželo by 31,1 procenta hlasů, v posledních týdnech mu ale podpora klesla. Druhá koalice Spolu naopak posílila, získala by 20 procent hlasů. Následují Starostové (STAN) s 11,8 procenta a hnutí SPD s 8,9 procenta. Do dolní komory Parlamentu by se dostali ještě Motoristé sobě, hnutí Stačilo! a Piráti. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News zveřejněných v neděli. Průzkum se konal od 7. do 25. března, zúčastnilo se ho 1550 respondentů.

Přestože hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše s velkým náskokem dlouhodobě vede, v poslední době si pohoršilo. „V průběhu března došlo k postupnému oslabení. Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo ‚pouze‘ 31 procent, což představuje jeho nejhorší letošní výsledek,“ uvedli autoři průzkumu. Hnutí má podle nich významnou oporu u občanů bez maturity a lidí starších 60 let, u žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá.

Druhá koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v březnu posílila. Uskupení složené ze tří vládních stran má podle STEM poměrně vyváženou popularitu napříč skupinami podle věku i pohlaví. Stoupla i podpora Starostů, nyní se opět blíží nejlepším dosavadním číslům, hlavní voličská základna STAN se nachází mezi nejmladšími voliči.

Podpora vzrostla i opozičnímu SPD, parlamentní hnutí je tradičně silné mezi lidmi bez maturity. „Zatím nelze plně odhadnout, jaký efekt bude mít nově ohlášená spolupráce SPD s menšími stranami. Spojení čtyř politických subjektů na kandidátce SPD plně zohledníme v příštím týdnu, jakmile budeme mít odpovědi od respondentů, kteří měli možnost tuto změnu zaznamenat,“ uvedl STEM. SPD bude ve sněmovních volbách spolupracovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO.

Motoristé by získali 6,7 procenta hlasů, podle autorů průzkumu si strana postupně získává na známosti a pomalu si buduje stabilnější voličskou základnu. Největší podporu Motoristé nadále zaznamenávají zejména mezi muži a mladšími věkovými skupinami. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo! s 6,3 procenta hlasů a Piráti s 5,8 procenta. STEM u Pirátů upozorňuje na rozkolísané výsledky ve volebních modelech. „Pozice Pirátů zůstává velmi nejistá. Varovná je zejména skutečnost, že mají významně menší jádro voličů,“ uvedl STEM.

V přepočtu na mandáty by hnutí ANO získalo 75 křesel, koalice Spolu by měla 46 mandátů, STAN 25, SPD 19, Motoristé 13, Stačilo! 12 a Piráti deset.