Desetitisíce lidí se dnes odpoledne sešly na pražském Václavském náměstí na protestu proti strachu a nenávisti, který pořádá spolek Milion chvilek. Organizátoři chtějí vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, kterou v únoru napadlo Rusko, a upozornit na nutnost ochrany demokratických hodnot.

Přes video k účastníkům demonstrace promluvila manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Poděkovala za podporu napadené Ukrajiny. „Nenecháme Rusko, aby nás i celý svět vtáhlo do temnoty,“ řekla. „Říká se, že nás čeká těžká zima, kterou my Ukrajinci strávíme ve tmě. Nenecháme však Rusko, aby uvrhlo do temnoty celý svět. Tma nikdy nezvítězí,“ dodala manželka ukrajinského prezidenta.

Olena Zelenská je první dáma Ukrajiny. Na dnešní demonstraci Proti strachu v Praze mluvila k desítkám tisíc lidí. Pronesla videovzkaz, v němž Česku poděkovala za neúnavnou podporu Ukrajiny. Rusko podle ní bojuje proti světlu, které nikdy nezhasne...⬇️ pic.twitter.com/bmMPO3oW6T — Future for Ukraine (@FutureFUkraine) October 30, 2022

Policie odhaduje účast na nižší desítky tisíc lidí. Stejně se vyjádřila v případě páteční protivládní demonstrace, dnes je ale náměstí podle zpravodaje ČTK zaplněno výrazně více.

Lidé v davu drželi vlajky České republiky, Ukrajiny i Evropské unie. Automobilový provoz na náměstí byl zastaven, na chodnících po stranách jsou koridory umožňující průchod. V horní části náměstí jsou nataženy velké, zhruba desetimetrové vlajky ČR a Ukrajiny. Na pódiu jsou nápisy „Česko proti strachu“ a „Zvládneme to“. Mezi demonstranty je mimo jiné Miloš Vystrčil (ODS), jenž by měl pokračovat jako předseda Senátu.

K lidem na náměstí jako první promluvil prostřednictvím videa divadelník, hudebník a spisovatel Jiří Suchý, který řekl, že nám bude možná zima a zchudneme, ale na Ukrajině umírají lidé, kteří na rozdíl od Čechů už nebudou mít šanci, aby jim v budoucnu bylo teplo a zbohatli. "Zkusme být stateční," řekl Suchý.

Promluvili také zakladatelé Milionu chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll. Lidi vyzvali, aby se nebáli, nenechali se manipulovat a nepodlehli obchodníkům se strachem, jak označili organizátory páteční protivládní demonstrace.

Svůj příběh vyprávěla Ukrajinka Katarina z Doněcku, která je od roku 2014 již osm let na útěku a od té doby nebyla doma. Čechům poděkovala za pomoc a azyl, v Česku se cítí bezpečně. "Ať žije Česko!" dodala.

Na průběh shromáždění na Václavském náměstí dohlíží více než stovka policistů, uvedla policie na Twitteru. „Jako vždy jsou na místě uniformovaní policisté, kriminalisté a kolegové z antikonfliktního týmu. Podle našeho odhadu jsou na místě nižší desítky tisíc účastníků,“ napsala.

Spolek Milion chvilek mimo jiné svolal několik akcí na podporu Ukrajiny krátce po únorové ruské invazi. Na Václavském náměstí se tehdy sešly tisíce lidí. Spolek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. Pořádal poté demonstrace, při nichž mimo jiné kritizoval tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) za střet zájmů či nedodržování volebních slibů. V červnu 2019 se na pražské Letné největší demonstrace zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí.

V pátek se na Václavském náměstí uskutečnila zhruba tříhodinová protivládní demonstrace. Lidé při ní zaplnili horní polovinu náměstí, směrem k tramvajovým kolejím dav už ale nebyl tak hustý.