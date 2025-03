Předvolební modely označují Andreje Babiše za jasného favorita nadcházejících voleb. Někdejší předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ale vynaložené úsilí za marnou snahu nepokládá. Ačkoliv to vypadalo nepravděpodobně, k volbám v roce 2021 nakonec zamířilo o 320 tisíc voličů víc. A právě díky tomu podle něj Babiš prohrál volby a nesestavil vládu.

Jsem za to rád, konstatuje Minář, který se dnes věnuje mimo jiné osobnímu koučinku. Jakkoliv je prý kritický i ke stávající vládě, kvituje, že Česká republika neměla při invazi Ruska na Ukrajinu v čele lavírujícího lídra.

Statisícové demonstrace Milionu chvilek pro demokracii se podle jeho informací tehdejšího premiéra skutečně dotýkaly. „Když byl na Zemi živitelce v Budějovicích a konfrontovali ho tam nějací místní aktivní občané, tak se mu pak třásla ruka s polévkou.“

„Měli jsme zákulisní informace, že se s výměnou Marie Benešové (ministryně spravedlnosti 2019–2021) chystá i výměna nejvyššího státního zástupce. Že to je zkrátka snaha nějakým způsobem ovládnout justici,“ vzpomíná Minář. K výměně nejvyššího státního zástupce nakonec nedošlo – Babiš totiž podle něj tehdy zjistil, že si nemůže dovolit všechno.

V souvislosti s předvolebními průzkumy, které hnutí ANO stále favorizují, Minář uznává, že to Andrej Babiš dělá „strašně dobře“. „Je tam skvělý marketing, řádově lepší než v jiných stranách,“ připomíná. A přidává ještě další faktory, které hrají Babišovi do karet: „Jde taky třeba o určitou personální slabost konkurence. Když lidé nezačnou vstupovat do politiky, tak budou vždycky vyhrávat dravci, kteří mají miliardy.“