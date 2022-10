Když HN a Aktuálně.cz před dvěma lety v souvislosti s kauzou údajných manipulací s brněnskými městskými byty zveřejnili výpověď korunního svědka Pavla Hubálka, jihomoravští politici ODS se od něj distancovali a označili jej za lháře. Obviněný komunální politik totiž na policii uvedl, že nosil úplatky za městské byty i nebytové prostory právě špičkám brněnské ODS.

Redakce teď zjistily, že jejich vzájemné vazby byly zřejmě užší, než se dosud vědělo a než sami připouštěli. Právě Hubálek totiž v minulosti osobně kupoval pozemky, na kterých dnes stojí nový rodinný dům brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). Sám se přitom majitelem nikdy nestal a v žádné z kupních smluv ani nijak nefiguroval. Dům s výhledem do lesa stojí hodinu cesty od Brna, na okraji obce Rojetín, kde Hubálek starostoval. Pozemky pořídil pro nevlastního bratra primátorčina náměstka Roberta Kerndla (ODS) – Kamila Kotěru (ODS). Od něj následně parcely doputovaly až k Vaňkové.

Kerndla, Vaňkovou, Kotěru, ale i současného ministra spravedlnosti Pavla Blažka přitom Hubálek označuje za klíčové členy skupiny, která kupčila s brněnským městským majetkem. Jak již redakce odhalila v minulosti, Hubálek pro Vaňkovou navíc skrytě zajišťoval i dva lukrativní brněnské městské byty. U Kamila Kotěry a jeho bratra Romana policisté dle zjištění redakcí minulý týden v souvislosti s bytovou kauzou prováděli domovní prohlídky.

Celkem detektivové v případu provedli 28 prohlídek a Národní centrála proti organizovanému zločinu po nich stíhá osm lidí kvůli podezření z korupce při privatizaci městských bytů v Brně. Za zlomek jejich tržní ceny.

Hubálek policii vypověděl, že případ směřuje do nejvyšších politických pater. „Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Otakar Bradáč,“ ukázal v roce 2019 na nynějšího ministra spravedlnosti z ODS, předsedu jihomoravské buňky strany a šéfa bytové komise městské části Brno-střed. Politici označují Hubálka za podvodníka, který se snaží z případu vyvinit. Bývalý vesnický starosta podle vyšetřovatelů při korupci pomáhal.

Bradáč je po razii ve vazbě a jako šéfovi organizované skupiny mu hrozí vysoký trest. Podezřelá v případu je i primátorka Vaňková, která právě dokončuje stavbu své nové vily v „Hubálkově“ Rojetíně. A to na pozemcích, které vykupoval právě stíhaný Hubálek.

Nová vila Markéty Vaňkové v jihomoravském Rojetíně. Foto: Christine Havranová

Redaktorům se podařilo najít původní majitelku pozemků Ivanu Richterovou, která je vlastnila společně s matkou. „Prodej jsme řešili výhradně s panem Hubálkem. Oslovil nás a my jsme souhlasily. Vyplatil nám peníze v hotovosti,“ řekla redakci. S politiky, u nichž parcely skončily, ani ona, ani její matka nejednaly.

Smlouvy, které reportéři získali, však Hubálka jako nového vlastníka nezmiňují. Podle nich koupil pozemky v roce 2010 za 20 tisíc korun Kamil Kotěra. V roce 2017 je daroval svému nevlastnímu bratru Kerndlovi. Tři měsíce nato změnily majitele znovu. Zhruba pět tisíc čtverečních metrů koupila Vaňková a začala na nich stavět. Zaplatila 200 tisíc korun.

V první polovině září naznačoval stavební materiál v okolí budovy, že ještě není hotovo. Z okna ale vykoukl primátorčin manžel Tomáš Vaněk. Na dotaz, zda mají pozemek od Kotěry či Kerndla, odmítl odpovědět. „Jste na soukromém pozemku, kliďte se,“ vykázal reportéry.

Kerndl a jeho bratři – dvojčata Kotěrové – s redakcí dlouhodobě nekomunikují. Na dotazy nereagovala ani Vaňková.

Pro server Seznam Zprávy nicméně letos v lednu odmítla, že by s pozemky měl Hubálek cokoliv společného: „Pozemky jsem nekoupila ani od obce, ani od pana Hubálka, ani se v tom pan Hubálek žádným způsobem neangažoval.“ Brněnská primátorka také uvedla, že jediným důvodem nákupu pozemku byla krása lokality. „Naše nemovitosti, které tam s manželem vlastníme, nemají s panem Hubálkem nic společného kromě toho, že jsou v obci, kde býval pan Hubálek starostou," poznamenala Vaňková.

Sám Hubálek se k celé věci nevyjádřil, a to s ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou podepsal na policii.

Dvojčata Kotěrové Kamil a Roman Kotěrovi jsou nevlastními bratry náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla (ODS). Patří mezi sponzory strany. Kamil Kotěra před rokem 2014 dělal na radnici Brno-střed šéfa správy nemovitostí, která měla mimo jiné na starosti městské byty. Právě v tomto období podle Hubálka skupina občanských demokratů jejich přidělování za úplatky manipulovala. Po Kotěrovi šéfování správy nemovitostí převzal Petr Kosmák. Ten je nepravomocně odsouzený v korupční kauze Stoka. K činu se doznal a s policií spolupracuje i v bytové kauze. Před několika lety policistům například uvedl, že měl pocit, že úplatky na brněnské správě nemovitostí byly zavedenou praxí. Nyní Kamil podle zjištění redakcí pracuje pro Ivana Trunečku. Vlivného brněnského podnikatele, který byl donedávna obžalovaný v kauze Stoka. Soud nicméně linku případu, ve které byl obviněný, vrátil žalobcům k dořešení. Roman Kotěra je dnes za ODS místostarostou, který má pronájmy v gesci. Hubálek před třemi lety vypověděl, že mu Roman Kotěra ukazoval dopředu seznamy volných bytů a označil ty, které se budou v brzké době privatizovat. A že mu jeho bratr Kamil předával klíče. „Lidé tak mohli vidět byt ještě před zveřejněním na úřední desce a ještě před svou registrací. Bylo to i z toho důvodu, že Roman chtěl peníze ještě předtím, než se začne řešit registrace,“ řekl. Spolu s rojetínskými pozemky, které skončily u primátorky Markéty Vaňkové, Hubálek ve stejný čas nakupoval i další půdu, tentokrát za 40 tisíc korun, opět pro Kamila Kotěru a jeho společníka. I v tomto případě původní majitelka vypověděla, že pozemky kupoval Hubálek, majitelem se přitom nikdy nestal.

V Rojetíně každopádně Hubálek nakupoval i další pozemky, tentokrát společně s Blažkem a Kerndlem. A Vaňková je jako právnička zastupovala. I v tomto případě HN a Aktuálně.cz zjistily, že na kupní smlouvě z března 2008 jsou sice podpisy Blažka a Kerndla, obchod ale dojednával a v hotovosti platil Hubálek.

„Byl to kus lesa a pole. S manželkou žijeme v Brně. Najednou přišel Hubálek jako starosta, že má o ně zájem. Peníze jsem dostal v hotovosti od něj, předával mi je na krajském úřadě, kde tehdy pracoval,“ řekl reportérům Rudolf Šmerda, od jehož ženy trojice pozemky kupovala. Dodal, že se s politiky ODS nikdy neviděl. Potvrdila to i jeho žena.

Před třemi roky si Vaňková část pozemků v Rojetíně od Kerndla odkoupila, letos v únoru nakoupila další.

Městské byty pro Vaňkovou

Nejde o jediné nemovitosti, které někdejší Blažkovu advokátní koncipientku spojují s Hubálkem. Podle policejní výpovědi pro ni pomáhal zajistit prostory v privatizovaném domě na brněnské ulici Hlinky. Vaňková tehdy byla radní Brna-střed. „Městská část schválila zpočátku nájemní smlouvy na půdní prostory. Nájemníky byli její švagr Ondřej Vaněk s přítelkyní,“ popsal Hubálek. Dokumenty, uložené na radnici Brna-střed, jeho slova potvrzují.

V listopadu 2012 radnice pronájem schválila. „Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili,“ řekl Ondřej Vaněk.

Nahrávka získaná už dříve redakcemi ukazuje, že Hubálek půdní byty připravoval přímo pro nynější primátorku. Na nahrávce mluví architekt Robert Ševčík, který rekonstrukci půdy na dva byty o celkových 300 metrech čtverečních připravoval. Redakcím tvrdil, že si to nepamatuje. Hotový projekt, který redakce rovněž získaly, každopádně neposlal oficiálnímu nájemníkovi Ondřeji Vaňkovi, ale Hubálkovi.

O blízkém vztahu zmíněných osob svědčí i to, že Hubálek za primátorčina švagra jednal i s radnicí Brna-střed. Měl k dispozici i korespondenci, kterou úředníci Vaňkovi posílali.

V dubnu 2014 ale pronájem skončil. „Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a bylo by dobré najít nového zájemce. Za půdní byty na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun,“ uvedl Hubálek. Primátorka jeho tvrzení odmítla, prohlásila, že se dům nepřipravoval pro ni a že za něj žádné peníze od rojetínského starosty nedostala.

Byty v historickém domě skončily u bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně Tomáše Janošky. Nadále o ně pečoval Hubálek, jak ukazují dokumenty, které redaktoři získali. Za Janošku podával v roce 2015 žádost o stavební povolení, souhlas radnice měl opět k dispozici. Janoška s přítelkyní mají byty v pronájmu dodnes, při případné privatizaci budou mít přednostní právo koupit je za nižší cenu.

Když Hubálek policistům popisoval korupční skupinu vedenou Blažkem, Kerndlem a Bradáčem, uvedl i to, že často využívala takzvaných bílých koní. Tedy nastrčených osob, které nemovitosti do privatizace drží v nájmu. Také to uvedení politici odmítli.

Obhajoba ODS na účtu spravedlnosti

K policejní razii provedené na začátku října vydalo stručné prohlášení tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti. Podle něj se netýkala ministra Blažka, primátorky Vaňkové ani jejího náměstka Kerndla. Není však zřejmé, o co tvrzení opírá.

Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Daňhel odmítl, že by ministerstvu informace z vyšetřování poskytl. „S ministerstvem nemohu mimo rámec zákona o státním zastupitelství o případech jakkoliv komunikovat. Nemám jediný důvod porušit základní zásady profese, kterou vykonávám takřka 20 let,“ uvedl.

Daňhela přitom dosadil v červenci do čela úřadu právě Blažek, do března vedl olomoucké vrchní státní zastupitelství Ivo Ištvan. Na nového šéfa ministr tlačil, aby provedl v úřadu změny. Jako důvod zmiňoval analýzu špatné práce žalobců, především odboru dozorujícího vyšetřování brněnské kauzy občanských demokratů.

Analýzu ale ministerstvo redakcím neposkytlo. Podle expertů tím opakovaně spravedlnost porušila zákon. Ministerstvo nejprve tvrdilo, že analýzu ministr pouze slyšel ústně na poradě. Pak uvedlo, že se žádná porada nekonala. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ministerstvem publikovaná čísla označil za zavádějící a kusá. Podle něj olomoučtí žalobci špatně nepracují.