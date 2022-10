Při razii namířené proti skupině, kterou NCOZ podezřívá z rozsáhlých manipulací s byty v Brně, policie dělala domovní prohlídku i u Kamila a Romana Kotěrových. Potvrdily to dva zdroje HN a Aktuálně.cz. Kamil Kotěra je místostarostou Brno-střed za ODS. Dvojčata jsou ale také nevlastními bratry náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla.

V úterý brzo ráno NCOZ nedělala domovní prohlídku jen Otakaru Bradáčovi, šéfovi bytové komise Brno-střed a dobrému známému ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Podle zdrojů Aktuálně.cz a HN detektivové hledali důkazy i v bytech Kamila a Romana Kotěrových.

I ty někdejší spolupracovník vlivných jihomoravských občanských demokratů Pavel Hubálek ve své tři roky staré výpovědi jmenoval jako součást skupiny, která měla podle něj manipulovat na radnici přidělování městských bytů. Spolu s jejich nevlastním bratrem – náměstkem brněnské primátorky Robertem Kerndlem. Všichni tři v předchozích vyjádřeních pro reportéry cokoliv nelegálního popírali. Tvrdili, že jde o pokus za podvody stíhaného Hubálka se vyvinit.

Policie ale vzala jeho slova vážně a zřejmě je podložila dalšími důkazy. Zda jsou Kotěrové mezi osmi policií zadrženými, není jasné. Kamil Kotěra má od úterý vypnutý telefon. Jeho bratr Roman telefon nezvedá.

Roman Kotěra je v současnosti třetím místostarostou městské části Brno-střed, kde má na starosti nebytové prostory, ekonomiku a finance. V letošních komunálních volbách ho brněnská ODS, které šéfuje jeho bratr Kerndl, do voleb nasadila na třetím místě. Oba bratři zároveň patří mezi sponzory ODS.

Redakce už před časem zveřejnily výpovědi Hubálka, který popisoval, že bratři byli členy organizované skupiny. Kamil Kotěra před rokem 2014, kdy na radnici Brno-střed rovněž vládla ODS, dělal šéfa správy nemovitostí. Ta měla městské byty na starosti. Do té doby spadají děje popisované Hubálkem. Policejní vyšetřování se ale týká i uplynulého volebního období.

„Postup byl vždy takový, že Roman Kotěra mně dopředu ukázal seznam volných bytů. Byly v něm označeny i byty, které půjdou v brzké době do privatizace, a na základě jeho výběru mně pak Kamil Kotěra poskytl klíče. Lidé tak mohli vidět byt ještě před oficiálním zveřejněním na úřední desce a ještě před jejich registrací. Bylo to i z toho důvodu, že Roman chtěl peníze ještě předtím, než se začne řešit registrace,“ vypověděl v roce 2019 Hubálek detektivům.

„Romanovi jsem předal jméno člověka a datum narození a na další schůzce mně Roman sdělil částku, kolik za konkrétní byt požaduje. Tyto peníze jsem vždy musel předat před zasedáním bytové komise a před registrací a následně byl připraven materiál do komise a do bytové rady. Ještě před komisí bytovou mně vždy ukázal tabulku se jménem člověka, který dal peníze, a řekl mně, že tento člověk v bytové komisi tento byt získá a následně mu bude v radě schválena smlouva,“ dodal Hubálek.

Kotěrové a Kerndl: Hubálek lže, nic nelegálního jsme nedělali

Kotěrové už v minulosti po dotazech reportérů dementovali, že by kupčili s městským majetkem. I Kerndl v minulosti reportérům odmítl, že by měl s údajnou nelegální činností cokoliv společného. „K žádným manipulacím s přidělováním nájemního bydlení nikdy nedocházelo,“ reagoval. Reportéři se pokoušejí získat jeho aktuální komentář. K bratrům má blízko. Kamil Kotěra mu například v roce 2017 daroval pozemky.

Spojují je také byty v jednom z domu v ulici Veveří. Náměstek primátorky Kerndl s manželkou v budově vlastní byty a jeden tam má i jeho nevlastní bratr Kamil Kotěra. Svůj byt na zmíněné adrese také Kerndlovi daroval Kotěra Roman.

A Roman Kotěra podle Hubálka figuroval i v zařizování dvou městských bytů brněnské primátorce Markétě Vaňkové (ODS), které Kerndl dělá náměstka. Ta je chtěla zrekonstruovat a propojit, což na nahrávce, kterou mají HN a Aktuálně.cz k dispozici, potvrdil přímo architekt projektu. Nakonec to ale neklaplo.

„Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce. Za půdy na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun. Za byt, který je v přízemí, částku 500 tisíc korun, kterou jsem předal Romanu Kotěrovi,“ pokračoval Hubálek.

Peníze dle jeho tvrzení Vaňková dostala za to, že od plánu ustoupila. „Bytový dům pro mě ‚připravován‘ nebyl a Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal,“ důrazně to dříve odmítla Vaňková. „Žádné peníze jsem od Hubálka nepřijal,“ doplnil Kotěra.

Reportéři ale ze záznamů radnice Brno-střed ověřili, že dva půdní byty získal do pronájmu švagr nynější brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jeho přítelkyně. „Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili,“ řekl před časem HN a Aktuálně.cz Vaněk.

Dle magistrátních pravidel přitom platilo, že nájemníci by měli v následné privatizaci přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny.

Aktuálně.cz a HN získaly i výsledný projekt, který architekt Ševčík v roce 2013 vypracoval. Navzdory tomu, že navrhuje byty, které měl pronajaté Ondřej Vaněk – švagr tehdejší radní Brno-střed a nynější primátorky Vaňkové – a jeho přítelkyně, Ševčík ho zaslal Hubálkovi. Nakreslil v nich rekonstrukci dvou bytů v nejvyšším patře historického domu, které mají dohromady 300 metrů čtverečních plus dalších 20 čtverečních metrů balkonů.

Příbuzní Vaňkové byty přepsali na přítelkyni Hubálka

Dnes stíhaný expolitik Hubálek, kterého Vaňková v minulých prohlášeních označovala za podvodníka a lháře, za jejího švagra komunikoval i s radnicí Brno-střed. I korespondenci, kterou úředníci směřovali Ondřeji Vaňkovi, měl Hubálek k dispozici.

V dubnu 2014 se pak Ondřej Vaněk i jeho přítelkyně svých rozlehlých pronajatých bytů v ulici Hlinky, na dohled od brněnského výstaviště, skutečně vzdali. Zajímavé je ale i to, co s lukrativními byty bylo dále. Dle pátrání Aktuálně.cz a HN totiž Ondřej Vaněk a jeho přítelkyně požádali, aby radnice Brno-střed byty přepsala na Tomáše Janošku a jeho družku. Jde o bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně.

Podle Hubálkovy výpovědi jím popsaná organizovaná skupina členů ODS často využívala takzvaných bílých koní k tomu, aby si nemovitosti v nájmu udržela – a následně zprivatizovala. Vedl ji podle něj ministr spravedlnosti a šéf jihomoravské ODS Pavel Blažek. Ten cokoliv nelegálního opakovaně popírá.

V úterý dokonce prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti nechal zveřejnit informaci, že se jeho, primátorky Markéty Vaňkové či jejího náměstka Roberta Kerndla „dle všeho“ zátah vůbec netýká. Z jakých informací vycházejí, není jasné.