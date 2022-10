Stíhaný zastupitel ANO Radim Suchánek

Foto: Archiv hnutí ANO

Předseda brněnského ANO René Černý HN řekl, že se zatím Suchánkem nebude zabývat. „Až mi to řeknou žalobci, budu to řešit. Teď to beru jako kachnu,“ reagoval Černý. Ten zároveň dodal, že Suchánek je politický nováček. Suchánek se stal zastupitelem hnutí ANO v brněnské městské části Černovice v zářijových volbách.

Tajemník radnice Brna-střed Petr Štika redakci řekl, že jakmile se informace o Suchánkově stíhání potvrdí, ukončí s ním úřad pracovní poměr.

Suchánek je už třetím pracovníkem Správy nemovitostí Brna-střed, který je za poslední dobu stíhaný. Letos byl v korupční kauze Stoka odsouzen Petr Kosmák – bývalý šéf Správy nemovitostí. Ten se doznal k účasti na organizované skupině kolem bývalého vlivného člena hnutí ANO a rovněž odsouzeného Jiřího Švachuly. Kosmák je zároveň klíčovým svědkem i v aktuální kauze kupčení s brněnskými městskými byty.

Stíhaný v kauze Stoka je i další bývalý technik radnice Marek Slovák.

Před Kosmákem vedl Správu nemovitostí nevlastní bratr náměstka primátorky Markéty Vaňkové Roberta Kerndla – Kamil Kotěra. Kosmák na jednom z policejních výslechů řekl, že potom, co vedení Správy nemovitostí po Kotěrovi převzal, měl dojem, že úplatky tam „byly zavedenou praxí“.

Redakce dlouhodobě informují právě o tom, že Kamil Kotěra, jeho dvojče Roman i Kerndl jsou rovněž podezřelí z korupce v bytové kauze. Vypovídá proti nim jejich bývalý blízký přítel Pavel Hubálek. Tomu Kerndl dle dřívějšího zjištění redakce dokonce svědčil na svatbě.

Dalším stíhaným členem „Bradáčovy skupiny“ je Bradáčův „realitní agent“ Zdeněk Červinka.

Bradáč, Kerndl a Blažek - byznys přátel z vysoké školy Robert Kerndl a Otakar Bradáč se s Pavlem Blažkem znají z brněnských práv. Na přelomu tisíciletí také oba Blažkovi dělali advokátní koncipienty. Se svým dobrým známým Kerndlem Bradáč podle Hubálka privatizoval bytový dům v ulici Veveří, následně ho pak pronajímali. V katastru nemovitostí se reportérům podařilo ověřit, že část zmíněného domu v roce 2003 od Brna koupila společnost KB Plus, kterou v té době ovládali právě Kerndl s Bradáčem, tehdy už oba zastupitelé Brno-střed. Zbytek zprivatizovala žena, která o měsíc později svůj podíl přeprodala, a to pouze o sto tisíc dráže, než ho sama koupila. Dům tak skončil u akciové společnosti Slide. V té době nebylo možné zjistit, kdo ji vlastní. Byla totiž napsaná na anglickou schránkovou firmu. Dříve reportérům potvrdili Blažek s Kernelem, že jsou skutečnými majiteli firmy Slide oni. Doložitelné je to minimálně od roku 2006. I předtím vlastnili firmu a s ní i dům subjekty blízké Blažkovi. Valné hromadě Slide dle zápisů předsedala nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková, Blažkova další bývalá koncipientka. Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. "Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," odpověděl už dříve HN. V uplynulém volebním období se pokoušeli Kerndl s Blažkem využít mezer v zákonech a nechat památkově chráněný dům zbourat. Na jeho místě měl postavit developer nový projekt. Ustoupili až po kritice veřejnosti. Informoval o tom Deník N. Policisté také při předchozích raziích na radnici Brno-střed zabavili dokumenty k privatizaci domu v brněnské Hrnčířské ulici, který dnes spoluvlastní bytové družstvo, jemuž předsedá Bradáč. Hubálek uvedl, že tento dům si Bradáč privatizoval přímo pro sebe. I v tomto případě se ale Bradáč hájí, že přímo od města nic nekoupil a podíl se k němu dostal až později. "Nikdy jsem nic neprivatizoval. V tomto domě se na mě převedl členský podíl. Vše zcela legálně," uvedl už dříve Bradáč. Hubálka označil za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal. Družstvo s ním dnes sdídlí i někdejší zaměstnankyně správy nemovitostí radnice Brno-střed v éře Bradáče.

aktualizujeme