Odpůrce manželství pro všechny a samozvaný „bytostný konzervativec“ končí ve STAN. Senátor Zdeněk Hraba v úterý oznámil, že kvůli posunu hnutí směrem k aktivistické politice ukončil členství. „Kdysi, když jsem vstupoval do hnutí, tak to byla směsice všech názorů a každý byl slyšen. Teď převládají liberalizační tendence a to se rozchází s mým vnímáním světa,“ popsal Hraba pro HN důvody svého odchodu.

Jako hlavní témata, která se mu uvnitř STAN nejvíc příčila, uvedl právě zmíněné manželství pro stejnopohlavní páry a podle něj rostoucí tendence směřující k větší federalizaci Evropské unie. „Obě věci jsou podle mě špatně a nemohl jsem toho být dále součástí,“ řekl Hraba.

Ve svém příspěvku na Twitteru, kterým ukončení členství oznámil, připomněl, že některé kroky, které vedení hnutí STAN dělalo, neumělo vysvětlit. Pro portál Novinky.cz pak upřesnil, že jde kromě jiného i o jmenování šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, a to i přesto, že ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan si byl vědom jeho kontaktů s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr.

„V posledních měsících pak také hnutí ukázalo, že své kroky a sporná rozhodnutí nedokáže a vlastně ani nemůže věrohodně vysvětlit. Poslední kapkou pak byly nesmyslné útoky ze strany některých aktivistických poslanců hnutí vůči mé osobě,“ napsal Hraba.

Rakušan si z odchodu Hraby těžkou hlavu nedělá. Podle něj se jejich názory dlouhodobě rozcházely, a Hrabův krok tak považuje za přirozené vyústění konfliktu. „Jeho odchod považuji za čisté řešení pro obě strany a přeji mu úspěchy v další práci jak v Senátu, tak v komunální politice,“ napsal HN Rakušan.

Hraba zatím nemá v plánu vstupovat do jiné strany, rovněž zůstává členem senátního Klubu starostů a nezávislých. „Teď v tuto chvíli nemám žádné nabídky z jiných stran ani jsem s nikým nejednal,“ upřesnil pro HN. Nevyloučil však, že by k nějakým jednáním dojít mohlo. Ve víkendových komunálních volbách kandidoval na starostu Říčan u Prahy za uskupení Změna pro Říčany – STAN. Ve volbách skončil druhý se ziskem 29 procent hlasů.

Senátorem je Hraba od roku 2018, kdy byl zvolen v obvodu Benešov. Poprvé na sebe výrazněji upozornil loni v říjnu, kdy prezident Miloš Zeman skončil těsně po sněmovních volbách v nemocnici. Hraba inicioval svolání ústavní senátní komise, které je předsedou, aby se zabývala schopností prezidenta vykonávat svůj mandát.

Výrazně protivládní postoj zaujal i při schvalování novely pandemického zákona v únoru letošního roku. Vládní koalici tehdy vyčítal schvalování zákona v legislativní nouzi a změny důležitých paragrafů na poslední chvíli. Politolog Ladislav Mrklas Hrabu pak v rozhovoru pro Respekt nazval neřízenou střelou.

Hraba se v Senátu profiloval jako odpůrce koalice Pirátů a Starostů. Pirátské návrhy často označoval za aktivismus a „svazáctví“. Třeba v červnovém diskusním pořadu Partie na TV Prima kritizoval pirátský návrh na manželství pro homosexuální páry jako „útok na tradiční institut manželství“ a boj o název.

Rovněž schvaloval působení konzervativního spolku Aliance pro rodinu jako poradního orgánu při Úřadu vlády nebo na ministerstvu spravedlnosti. „Je naprosto v pořádku, že zástupci Aliance pro rodinu radí vládě. Jejich názory jsou zcela legitimní. Stejně tak je v pořádku, když se někteří politici scházejí třeba se zástupci Jsme fér. Nejde se tvářit, že různé názory neexistují,“ napsal Hraba v květnu na Twitter.

Alianci pro rodinu senátor Hraba podpořil taky osobně, a to účastí na akci Den pro rodinu, čímž se pochlubil taky na sociální síti. „Rodina učí kluky být tatínky a dívky maminkami. V tom je nenahraditelná. A právě to se snaží dnešní progresivisté zničit. Zlikvidovat přirozené role a nahradit je genderovou ideologií,“ napsal. Na stejné akci vystoupil přes video i poslanec SPD Jiří Kobza.